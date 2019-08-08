Dijital Dönüşüm Merkezi başvuruları 30 Eylül'e dek sürecek

Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etme amacıyla başvuru tarihini 30 Eylül'e dek devam edeceğini duyurdu.DDM ilk etapta merkezi ya da bir şubesi İstanbul'da olan 120 adet KOBİ'nin dijitalleşme ihtiyaçlarını değerlendirerek, teknoloji esaslı KOBİ'lerle eşleşme, mentorluk ve finansman erişimi gibi konularda ücretsiz destek verecek ve KOBİ'lerin Dijitalleşme Yol Haritasını çıkaracak.Proje ile KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Karnesi de hazırlanması ve Türkiye'nin global rekabette öne geçmesi yolunda şirketlerin tüm iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları yol haritasının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje ile KOBİ'lerin dijitalleşme skorunun ortalama yüzde 30 artması ve çok kısa sürede yüzde 5.0 civarı bir verimlilik artışı kazanmaları hedefleniyor.İstanbul merkezli ya da İstanbul'da en az bir şubesi bulunan ve kuruluşunun üstünden en az bir yıl geçmiş KOBİ'lerin başvurabildiği DDM Projesi için başvurular www.ddm.org.tr adresinden kabul ediliyor.

- İstanbul