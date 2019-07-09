Dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek
33 dakika önce
On Birinci Kalkınma Planı sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek.
On Birinci Kalkınma Planı sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:27
Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı
Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı
HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi
İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler