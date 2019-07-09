Dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek

On Birinci Kalkınma Planı sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek.

On Birinci Kalkınma Planı sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek.

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