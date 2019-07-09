Son Dakika Haberleri: Dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek
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Dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek

33 dakika önce

On Birinci Kalkınma Planı sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek.

Dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükselecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:27 
Ekonomi
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