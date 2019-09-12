Son Dakika Haberleri: Dijital Dönüşüm Mühendisleri sertifikalarını aldı
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Dijital Dönüşüm Mühendisleri sertifikalarını aldı

1 saat önce

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı'nın sertifika töreni UİB'de yapıldı.

Dijital Dönüşüm Mühendisleri sertifikalarını aldı, System.String[]

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı'nın sertifika töreni UİB'de yapıldı.

Dönüşüm, Uludağ, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:45 
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