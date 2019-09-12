Dijital Dönüşüm Mühendisleri sertifikalarını aldı
1 saat önce
Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı'nın sertifika töreni UİB'de yapıldı.
Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı'nın sertifika töreni UİB'de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:45
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