Dijital Dönüşüm Mühendisleri sertifikalarını aldı

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı'nın sertifika töreni UİB'de yapıldı.