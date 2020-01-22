Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, gelecekte küresel güç merkezlerinin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler üzerinden şekilleneceğini belirterek, "Özgün ve yüksek teknolojideki konumumuzu güçlendirerek bu yarışta önde gelen ülkelerden biri olmak zorundayız." dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğiyle "2. Ulusal Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi" TSE Konferans Salonu'nda başladı.

Büyükdede, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, güçlü sanayi altyapısı, firmaların üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemi sayesinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" ışığında geliştirilen sanayi ve teknoloji politikalarıyla yeni başarıların hedeflendiğini ifade eden Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni belirlerken, standartların önemli bir bileşen olarak karşılarına çıktığını belirtti.

Büyükdede, "Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi, ülkemizin bilişim sektörüne yönelik kalite altyapısının güçlendirilmesi, ürün, sistem ve hizmetlerin geliştirilmesi ile standartlara uyumluluk açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Dijital dönüşümde özellikle hizmet veren tarafların dijitallik seviyelerini yükseltme noktasında da standartların kritik rol oynadığına işaret eden Büyükdede, standartlara uyumun gerçekleşmesiyle verimlilik oranının yükseleceğini, bunun da dijital ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Büyükdede, ekonominin itici gücü olan sanayide katma değeri artırmak için dijital dönüşümün gerçekleştirilmek zorunda olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde küresel güç merkezleri dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler üzerinden şekillenecektir. Ülkelerin ekonomik üstünlükleri ve bağımsızlıkları bu parametre çerçevesinde yeniden tanımlanacaktır. Özgün ve yüksek teknolojideki konumumuzu güçlendirerek bu yarışta önde gelen ülkelerden biri olmak zorundayız."

Büyükdede, TSE'nin dijital dönüşümde bir yandan standardizasyon faaliyetleriyle diğer yandan da bu alandaki belgelendirme ve test ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarıyla çok önemli görevler ifa ettiğini vurgulayarak, enstitünün sunduğu hizmetlerle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlandığını söyledi.

"Dijital teknolojiler sanayide verimliliğe imkan sağlıyor"

TSE Başkanı Adem Şahin de dijital dönüşümle sanayide oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir döneme girildiğini ifade etti.

Dijital teknolojilerin sanayide daha verimli üretim süreçlerinin kurulmasına imkan sağladığına işaret eden Şahin, "Dijital dönüşüm, büyük veri analizleriyle müşteri taleplerinin doğru şekilde karşılanmasını sağlarken, entegre ve tam otomasyona sahip akıllı sistemlerle nitelikli iş gücüne ihtiyacı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, enstitüsü olarak Türkiye'deki bilişim teknolojileri alanındaki her türlü gelişmeyi desteklediklerini belirterek, TSE'nin, bilişim sektörünün ihtiyacı olan standartların hazırlanması, adapte edilmesi hususunda uluslararası standardizasyon kuruluşları ve ülkedeki paydaşlarla hareket ettiğini bildirdi.

Geçen yıl yayınlanan Avrupa Birliği Siber Güvenlik Sertifikasyon Yasası'na uygun hazırlanan, nesnelerin interneti gibi konularda uygulanacak belgelendirme faaliyetlerine de yakın zamanda başlayacakları bilgisini veren Şahin, "Enstitümüzde ayrıca kamu ve özel sektörün risklerini tanımlamaları, gizli bilgiler konusundaki risklerini yönetebilmeleri ve bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirmelerine katkı sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, kişisel verilen korunması ve bulut hizmetlerinin uygulanmasıyla ilgili hazırlanan uluslararası standartlar çerçevesinde enstitünün bu yıl içinde belgelendirme faaliyetlerine de başlayacağına dikkati çekerek, yapılan test faaliyetleriyle ülkede üretilen bilişim teknolojileri ürünlerinin hatalarla birlikte yayınlanmasının önüne geçildiğini, kalitesi yüksek ürünlerin sunulduğunu ve güvenlik açıklıklarının en aza indirgendiğini dile getirdi.

"Kendi standartlarımızı tanımlamalıyız"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe de 21'inci yüzyılın ilk çeyreği bitmeden, yerli ileri teknoloji ürün ve çözümlerle dünyaya açılmayı hedeflediklerini belirterek, "Dijital dönüşüm alanında uluslararası standart olarak kabul görecek kendi standartlarımızı tanımlamak, işletmek ve dünya çapında tanınırlığını sağlamak dijital dönüşüm çabamızın en ön cephesi olmalı." dedi.

Üretim sanayisinde dijital dönüşüm standartlarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Aktepe, yerli ve milli dijital standartların oluşumu için atılması gereken adımlara ilişkin bilgi verdi.