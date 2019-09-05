Son Dakika Haberleri: "Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğiticilerin Eğitimi" başladı
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"Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğiticilerin Eğitimi" başladı

3 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliği ile düzenlenen "Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğiticilerin Eğitimi" başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliği ile düzenlenen "Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğiticilerin Eğitimi" başladı.


6 gün sürecek eğitimin açılış oturumuna BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan da katıldı. Eğitimlerin ilk sunumunu yapan Festo Eğitim Koordinatörü Mehmet Emin Dinç, eğitim kapsamında büyük veri (Big Data), nesnelerin interneti, otonom robotlar, endüstri 4.0 gibi güncel konular hakkında, alanında uzman isimlerce eğitimler verileceğini söyledi.


Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve üretim teknolojileriyle entegre olmasıyla birlikte "Endüstri 4.0" adında yeni bir sanayi devriminin başladığını ifade eden Dinç, eğitimler kapsamında bu yeni çağda bizleri nelerin beklediğine ve ne gibi gelişmelerin yaşanacağına dair öngörülerin paylaşılacağını sözlerine ekledi.


Endüstri 4.0 çağını ve dünyadaki gelişmeleri ele alındı


20 akademisyen ve 5 sanayi kuruluşu temsilcisi olmak üzere 25 kişinin katılacağı eğitimde, katılımcıların dijital dönüşüm ile ilgili tecrübelerinin artırılmasının yanı sıra Endüstri 4.0 çağını ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri sağlanarak bölgenin gelişimine katkı sunmaları hedefleniyor. Ayrıca bu eğitimde edinilen bilgi ve becerilerin geliştirilerek, işletmelerin dijital dönüşüm sürecine destek olunması, kalkanlarım kolaylaştıracak çözümler üreterek paydaşlara gerçekçi katkı sağlanması amaçlanıyor.


Eğitim programı sonunda katılımcılara "Eğiticilerin Eğitimi Başarı Sertifikası" verilecektir. - BİLECİK

Bilecik, Dönüşüm, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
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