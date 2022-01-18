Dijital dönüşüm zincir ihracatını artırdı - Son Dakika

2021'i yüzde 77,4 artışla 22,4 milyar dolarlık ihracatla kapatan demir çelik sektörü, yıl sonu bilançosuna sunduğu katkıyla ihracatın lokomotifi konumunu sağlamlaştırdı. Dijital dönüşümün etkisiyle otomotiv, inşaat, enerji gibi çok sayıda stratejik sektörü besleyen zincir ihracatında da yüzde 100'ü zorlayan bir artış yaşandı. İşletmeler ihracat faaliyetlerinin yanı sıra, yurt dışındaki yatırımlarıyla da uluslararası ticarette varlık kazandı.

2021'in ihracat bilançosunda 22,4 milyar dolarla en büyük 3. paya sahip olan demir çelik sektörü, ihracatını bir önceki yıla göre 9,7 milyar dolar artırdı. Otomotiv, inşaat, yapı, enerji, madencilik, lojistik, denizcilik, madencilik, ormancılık gibi çok sayıda stratejik sektörü besleyen zincir üretimi de sektörün ihracatında doping etkisi yarattı. Türkiye'nin zincir ihracatının yüzde 90'ını karşılayan bir şirket olarak yılı yüzde 93 ihracat, yüzde 32 üretim artışıyla kapattıklarını belirten Eğinlioğlu Zincir Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Eğinlioğlu, "İş süreçlerimize ileri teknolojileri entegre ederek başlattığımız dijital dönüşümle üretim ve ihracat faaliyetlerimize büyük bir açılım getirdik. Tescilli markamız Force Chain ile dünyada zincir ihracatında ilk 10'da yer alan bir şirket olarak 255 distribütörümüz aracılığıyla 42 ülkeye ürünlerimizi ulaştırdık. Avrupa'da 2-16 mm arası çelik zincir üretiminde kapasite olarak ilk sıraya yükseldik. İhracat yaptığımız ülkelerde her zaman en büyük 5 ihracatçı arasında yer alarak ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz" dedi.

2022 YATIRIM YILI OLACAK

2021'in başarı tablosunun 2022'de yeni yatırımları beraberinde getireceğine dikkat çeken Orçun Eğinlioğlu, yeni yatırım hedefleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Yıla kapasite yatırımımızla başladık. 3 etapta tamamlanacak yatırımımızın ilk etabını mart ayında devreye alacağız. Mayısta 5 hattan oluşan 2. etabı, ağustos başında da 8 hatlık son etabı bitireceğiz. Bu yatırımla 2022'nin Eylül ayına ulaştığımızda kapasitemizi 2,5 kat artırmış olacağız. Yan proses kapasite artışlarıyla birlikte istihdamımızı da %58 artırmayı hedefliyoruz. Personel alımlarına şimdiden başladık. Yeni dönem, kapasite artışını ticari faaliyetlerimizle desteklediğimiz, e-ihracata odaklandığımız, ürün gamımızı genişleterek pazar payını artırdığımız bir yıl olacak. Yılın ilk çeyreğinde inovatif ürünümüz caraskalları da piyasaya sunacağız."

AMERİKA'DA PERAKENDE VE E-TİCARETLE BÜYÜYECEK

2022'de yurt dışındaki yatırımlarına da yenilerini ekleyeceklerini belirten Orçun Eğinlioğlu, "Amerika, bizim için çok yeni bir pazar. Almanya'dan sonra geçtiğimiz kasım ayında Texas eyaletinde US Chain Works Corporation adlı bir şirket kurduk. OEM (orijinal ürün üreticisi) kimliğimizle perakende ve e-ticaretle büyüyeceğiz. Satışlara nisan ayında start vermeyi planlıyoruz. 2022'de artan üretim kapasitemizin büyük bölümünü Amerika pazarında değerlendireceğiz. Bir sonraki adımımızda yerelde üretimi yapılandıracağız" diye konuştu.

80 YILDA 7 ŞİRKETTEN OLUŞAN TOPLULUĞA DÖNÜŞTÜ

80 yıldır sürdürdükleri ticari faaliyetler kapsamında çok önemli kilometre taşlarını geride bıraktıklarını belirten Eğinlioğlu, "1942 yılında Türkiye'nin ilk zincir fabrikasını kurarak 3 kuşaktır sürdürdüğümüz üretim yolculuğumuzda, bünyesinde 7 şirketi barındıran bir topluluğa dönüştük. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimizde yüzde 100 kapasiteye ulaştığımız 2020 yılı, şirketimiz için bir dönüm noktası oldu. Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik altyapı yatırımlarımız ve ithalata getirilen ilave gümrük vergilerinin yarattığı avantajla ihracat faaliyetlerimizi genişlettik. 28 yıllık ihracat tecrübemiz ve inovasyon faaliyetlerimizle uluslararası ticari faaliyetlerimize sürdürülebilirlik kazandırdık" dedi.