Dijital dönüşüm zirvesi, ekosistemin paydaşlarını bir araya getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dijital dönüşüm zirvesi, ekosistemin paydaşlarını bir araya getiriyor

23.03.2022 18:22
Dijital dönüşüm zirvesi, ekosistemin paydaşlarını bir araya getiriyor

Şirketlere dijital dönüşüm konusunda yol göstermek ve güncel gelişmeleri paylaşmak üzere PEAKUP, Yekta Kopan moderatörlüğünde online zirve düzenleyeceğini duyurdu.

Şirketlere dijital dönüşüm konusunda yol göstermek ve güncel gelişmeleri paylaşmak üzere PEAKUP, Yekta Kopan moderatörlüğünde online zirve düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte, dijital dönüşüm ekosistemi enine boyuna ele alınacak.

İş süreçlerinde yeni teknolojiler etkin bir rol oynuyor. Bu çerçevede dijital dönüşüm, her sektörden şirketin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bu sebeple şirketler, sektörlerine uygun uygulamaları merak ediyor. Şirketlere Bulut Altyapı hizmetleri ve kendi yenilikçi ürünlerini sunan PEAKUP, dijital dönüşüm özelinde farklı sektörlerden önemli isimleri bir araya getireceği zirve düzenleyeceğini açıkladı. Şirket, "Pratik İş Uygulamaları Zirvesi: Dijital Dönüşümünüzü Yönetin" adlı zirve 24 Mart Perşembe günü 10: 00-12: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Online form ile kayıt yaptıranlar etkinliği ücretsiz olarak takip edebilecek.

Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde canlı olarak düzenlenecek olan ve Microsoft Teams'te gerçekleşecek zirveye katılmak isteyenlerin PEAKUP sosyal medya hesaplarındaki kayıt formunu doldurarak katılabileceği de bildirildi.


YORUMLAR
500
Tarladan çaldıkları boruları geri dönüşüm işletmesine satmışlar Tarladan çaldıkları boruları geri dönüşüm işletmesine satmışlar Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi

geri dönüşüm, Yekta Kopan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dijital dönüşüm zirvesi, ekosistemin paydaşlarını bir araya getiriyor - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:12 Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 18:27:20. #1.11#
SON DAKİKA: Dijital dönüşüm zirvesi, ekosistemin paydaşlarını bir araya getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement