Dijital Dönüşüm, Kasım'da başlıyor

Teknolojinin baş döndürücü gelişimi ile günümüzde iş süreçleri ve iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler meydana geldi. Öyle ki, yeni dönem endüstri ve yeni nesil teknolojilerle birlikte değişen üretim algısı, geleceğin tüm teknolojilerine ışık tutmaya devam ediyor.

Bu kapsamda; her yıl düzenlenen Digital Impact, İstanbul Digital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi, 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl düzenlenecek fuarda, dijital etkinin sanayiye, ekonomiye ve haberleşmeye etkisi tüm yönleriyle ele alınırken, sektörün uzman isimleri de dijital dönüşüme dair fikir paylaşımlarıyla yerini alacak. Fuarda aynı zamanda; değişime dair yol haritasının da oluşturulması konusunda bazı sorulara yanıt aranacak.

ROBOTIK SISTEMLERDEN YAPAY ZEKAYA, 5G'DEN BULUT BILIŞIME KADAR PEK ÇOK KONU…

Fuar; finans, eğitim, sanayi, ekonomi dahil olmak üzere hemen hemen tüm sektörleri etkisi altına alan dijitalleşme olgusu çerçevesinde pek çok detaya ev sahipliği yapacak. 3 gün sürecek fuar kapsamında; Dijital sanayi ve Endüstri 4.0, dijital ekonomi, 5G ve nesnelerin interneti konularında sunumlar yapılırken, bu alanlarda ürün ve hizmetleri olan işletmelerin çözümleri de ziyaretçilere sunulacak.

Sanayi devleri, OSB'ler, teknokent firmaları, ticaret ve sanayi odaları ile KOBİ'lerin katılım göstereceği etkinlikte; 3D yazıcı, robotik sistemler, IoT, siber güvenlik, yapay zeka, otonom araçlar, akıllı bina, sensör, yazılım, bilgisayar, bulut bilişim, enerji yönetim sistemleri, iş zekası ve büyük veri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar da bu önemli fuarda katılımcı olarak yerini alacak.

400 ÜST DÜZEY FIRMA VE 50 BINI AŞKIN ZIYARETÇI BEKLENIYOR

Bunun yanında; bankalar ve sigorta şirketlerinin yanı sıra, borsalar, dijital para şirketleri, fintech, IT, proje ve danışmanlık şirketleri de İstanbul Digital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi'nde olacak.

HYF Fuarcılık tarafından düzenlenen, Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği ve Eticaret Merkezi'nin desteğiyle gerçekleşen fuarda, 400 üst düzey firma ve 50 bini aşkın ziyaretçinin konuk edilmesi planlanıyor.