Dijital dönüşümde ihtiyaçlar tespit edildi

Eskişehir'in dijital değişimine destek sağlayacak ve Ticaret Bakanlığının desteği ile Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hayata geçirilen "Eskişehir Dijital Dönüşüm HİSER Projesi"nde önemli bir adım atıldı.

ESO proje ekibinin gerçekleştirdiği dijital organizasyonda bir araya gelen firmalar dijital dönüşüm için gerekli şartları belirlemek için 'ihtiyaç analizi' çalışmasını gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya ESO Meclis Üyesi Mehmet Taşkın, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, İş Geliştirme Uzmanı Kadir Tüzün, proje ortağı ATAP AŞ. ve ihtiyaç analizi çalışmasını yürütecek İnovakademi firması yetkilileri katılım sağlayarak faaliyet hakkında bilgi verdiler. Toplantıda projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Proje katılımcısı Metasoft Bilgisayar Şirket Genel Müdürü Mehmet Taşkın, İhtiyaç Analizi faaliyetinin 3 yıl boyunca yol haritası olacağını vurgulayarak katılımcıların projede aktif olarak yer alması gerekliliğinin önemini aktardı.

Yapılan değerlendirme konuşmalarından sonra toplantıda ihtiyaç analizi sürecinde izleyecekleri metodoloji hakkına bilgi verilerek, projeye katılan firmalardan alınan öneriler değerlendirildi. - ESKİŞEHİR