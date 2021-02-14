Dijital Dönüşüme Hazır Mıyız?

Connected System Kurucusu ve CEO'su Ferhan Köksal, dijital dönüşüm ve ülkemizdeki dijitalleşmeyle ilgili bilgiler verdi.

Türkiye'de dijital dönüşümün yanlış anlaşıldığını, mali sistemin elektronik sisteme dönüşmesi, ticaret sitesinin açılması gibi durumların tam anlamıyla dijital dönüşüm olmadığını söyledi.

Ülkemizde ve dünyada insanların dijital dönüşüme hazır olmadığını, dijitalleşmenin sadece makine ve teknolojiyle sınırlı olmayıp insanlarında sistem içerisinde dönüştüğünü vurgulayan Köksal, " Hepimiz bu sistemde bir parça olarak evriliyoruz. Önce bunun tamamlanması lazım sonra dijital dönüşümü daha doğru anlayacağız"dedi.

Dijital dönüşümün temel olarak verimliliği arttırmak ve bir sorunu çözmek amacında olduğunu ifade eden Köksal, djitalleşme konusunda herşeyin iyi şekilde ortaya konulmasını ve fabrikaları, firmaları, insanları daha iyi noktaya getirecek çözümlere yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.