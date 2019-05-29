"Dijital dönüşümü kaçırma lüksümüz yok"
31 dakika önce
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dijital dönüşümün sürdürülebilir büyümemiz için bir fırsat olduğuna ve bu fırsatı kaçırma lüksümüz olmadığına inanıyoruz.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dijital dönüşümün sürdürülebilir büyümemiz için bir fırsat olduğuna ve bu fırsatı kaçırma lüksümüz olmadığına inanıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:13
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