Son Dakika Haberleri: "Dijital dönüşümü kaçırma lüksümüz yok"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Dijital dönüşümü kaçırma lüksümüz yok"

31 dakika önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dijital dönüşümün sürdürülebilir büyümemiz için bir fırsat olduğuna ve bu fırsatı kaçırma lüksümüz olmadığına inanıyoruz.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dijital dönüşümün sürdürülebilir büyümemiz için bir fırsat olduğuna ve bu fırsatı kaçırma lüksümüz olmadığına inanıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:13 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:44:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Dijital dönüşümü kaçırma lüksümüz yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]