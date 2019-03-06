Dijital Dönüşümün Dünya Liderleri İstanbul'da Bir Araya Geliyor

Worldwide Partnerships London tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek olan IoT EurAsia, sanayiden finansa, enerjiden sağlığa, kamudan ulaşıma kadar geniş yelpazedeki sektörlerde dönüşümün nasıl gerçekleşebileceğini, dünyada değişimde rol oynayan liderlerin gözünden değerlendirecek.

Ülke ekonomilerinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için en önemli unsurların başında akıllı dijital teknolojiler geliyor. Bu teknolojilerle ilgili Ar-Ge süreçlerini tamamlayarak ürün aşamasına getiren ve üretim süreçlerini dijitalleştirenler, başarılı bir dijital dönüşüm örneği sergiliyor. Bir işletmenin her alanını yeniden şekillendiren dijital dönüşümü gerçekleştiren ülkeler, küresel rekabette ön sıraları tutuyor. İskandinav ülkeleri, İsviçre, Singapur, Güney Kore, İngiltere, Hong Kong ve ABD'nin zirvede yer aldığını gösteren Dijital Dönüşüm Endeksine (2017) göre, dijitalleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye de yatırımcılar için cazip hale geliyor.

Son olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, Türkiye'de akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere finansal destek vererek imalat sanayiinde başlatacağını açıkladığı dijital dönüşüm, Türkiye'deki dijital ekosistemi güçlendirme potansiyeli taşıyor. Sadece sanayii değil, enerjiden sağlığa, üretimden ulaşıma, kamudan finansa kadar geniş bir sektör yelpazesini hedefleyen Dijital Dönüşüm, İstanbul'da 9 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek IoT EurAsia etkinliğinde masaya yatırılıyor.

"Yıkıcı Teknolojilere Türkiye Ne Kadar Hazırlıklı?" Sorusu Yanıtlanacak

Almanya, Hollanda, Fransa gibi farklı ülkelerden gelecek çeşitli sektör liderleri, zirve sebebiyle Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kalbi İstanbul'da buluşacak. Worldwide Partnerships London tarafından düzenlenecek olan IoT EurAsia, Dijital Dönüşümün kâr potansiyeli, Akıllı Üretim Çözümleri, Machine Learning ve Yapay Zeka'nın bugünü ve geleceği, Veri Optimizasyonu ve Nesnelerin İnternetinin nasıl güvenli hale getirileceği konularını tartışmaya açacak.

Zirvede ayrıca;

Dijital Dönüşümde Hollanda, Almanya ve Polonya nerede?

Yıkıcı teknolojilere Türkiye'de ne kadar uyum sağladık?

İspanya Blockchain ve Güvenlik konusunda hangi çalışmaları yaptı?

Şehirler Fransa'da ne kadar akıllılaştı?

2019 ve sonrası: Hangi dijital trendler bekleniyor? sorularına da farklı oturumlarda yanıt aranacak.

Üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerini, uluslararası konuşmacıları, en yenilikçi ve ilgi çekici fikirleri ikinci kez İstanbul'da buluşturacak olan IoT EurAsia, 'Dijital Dönüşüm ve Adım Adım Nesnelerin İnterneti', 'IoT Platformları ve Connectivity İncelemesi', 'Nesnelerin İnternetini Güvenceye Almak: Veri Analizi' ve 'Endüstri Liderleri Tarafından Yapılacak Sektör/Proje Odaklı Vaka Analizi' olmak üzere toplam 4 oturumdan oluşuyor. Zirvede, vaka analizlerinin yapılacağı yuvarlak masa toplantıları ise zirvenin en ilgi çeken içeriklerinden biri olmaya aday...

Schneider Electric veAnkaref'in Ana Sponsorluğu ile beraber Intel, Vestel, Mbis, Triomobil, Skysens, Sadelabs, OpthemaTeknoloji gibi firmaların sponsorlukları ile IoT EurAsia 2019'da sektörlerinin değişiminde rol oynayan liderler biraraya gelirken, dijitalleşen sektörlerin ön planında yer almak isteyen ayrıcalıklı firmalara da kendilerini tanıtma fırsatı sunuluyor.

9 Nisan Salı günü Hilton Bosphorus'ta gerçekleşecek IoT EurAsia, Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından, nesnelerin İnterneti konusunda sektörün lider isimleri ve medyanın yüksek katılımı ile düzenlenen uluslararası bir platformdur.