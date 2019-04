Dijital Dönüşümün En Fazla Etkileyeceği Alanlardan Biri Eğitim"

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Aydın, dijital dönüşümün en fazla etkileyeceği alanlardan birinin eğitim olacağını belirterek, "Yeni eğitim teknolojileri eğitimi köklü bir şekilde değiştirecek.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfınca (BYV) Harbiye Cemal Reşit Rey Salonunda düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu IBPF 2019"un açılışında konuşan Aydın, forumun bu yıl 8'incisini düzenlediklerini söyledi.



Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporunda, 2020 yılında gerekli olacak en kritik becerilerin açıklandığını aktaran Aydın, bunların "kritik düşünme becerisi", "yaratıcılık", "kompleks problemleri çözme becerisi", "duygusal zeka becerileri", "muhakeme ve karar verme becerileri", "müzakere becerileri", "bilişsel esneklik" ve "öğrenme çevikliği" olduğunu söyledi.



Ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin, dijital dönüşüm ajandası olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:



"Artık Japonya'da 5.0 kavramı ortaya atıldı. 25 milyar cihazın birbiriyle konuşacağı düşünülüyor. Her evde ortalama 13 dijital ekran olacağı öngörülüyor. Meslekler kökten değişecek. Bu dijital dönüşümle beraber binlerce iş ölecek, on binlerce yeni iş doğacak. Bugün ilkokula giden bir çocuk üniversiteyi bitirdiğinde bugün bildiği mesleklerin yüzde 65'i olmayacak. Önceki sanayi devrimleri mavi yakalıların işlerini elinden aldı. Bu seferki sanayi devrimi beyaz yakalıların işlerine talip. Dijital dönüşümün en fazla etkileyeceği alanlardan birinin eğitim olacağı söyleniyor. Yeni eğitim teknolojileri eğitimi köklü bir şekilde değiştirecek. Eğitim, bugünü değil geleceği düşünerek tasarlanmalı ve evrensel ihtiyaçlara karşılık gelecek şekilde dizayn edilmeli."



"Üniversite sanayi iş birliği mutlaka geliştirilmeli"



Devrimsel bir hareket olan dijital dönüşüme kısa vadeli tedbirlerle cevap verilemeyeceğinin altını çizen Aydın, endüstri 2.0'ın dünyasında yaşayarak, dijital dönüşüm dünyasının gereklerinin karşılanamayacağını vurguladı.



Aydın, sanayi devrimini yakalayamayan ülkelerin geçmişte olduğu gibi yine çok zorluk çekeceklerini ifade ederek, "Bu dönüşümü yakalayamamak bizi korkutmalı." dedi.



Uygulamalı eğitimin önemine de değinen Aydın, "Öğrenmek yapmak demek. Çocuklarımızın öğrendiklerini tatbik edecek pratik tecrübeler kazanması çok önemli. Bu anlamda üniversite sanayi iş birliği mutlaka geliştirilmeli." diye konuştu.



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da içinde bulunulan dönemde dünyanın yeni dönüşüm sürecinden geçtiğini, dijitalleşme ve sayısal dönüşüm süreçlerinin her alanda olduğu gibi eğitimde de yaşandığını belirtti.



Eğitim öğretimin sadece kitaplardan ve dijital ortamlardan oluşan bir süreç olmadığını, toplumla etkileşim halinde bulunarak yaşanılan bir süreç olduğuna işaret eden Özkan, "Bilgi ve beceriyi belki farklı ortamlarda verebiliriz. Ancak bunun üzerine topluma fayda sağlayacak becerileri kazandıracak şekilde bir eğitim vermenin aslında kampüs eğitiminden geçtiğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

