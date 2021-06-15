Üye Girişi
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti - Son Dakika

Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti

15.06.2021 15:20
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti, System.String[]

'Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni' bu yıl 9'uncu kez düzenlendi.

'Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni' bu yıl 9'uncu kez düzenlendi. İnternet üzerinde yapılan oylama ile ödül kazananlar belirlendi.

Türkiye'nin ilk internet ödülleri olduğu belirtilen 'Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni' bu yıl 9'uncu kez düzenlendi. Birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu ödül töreninde, Lagranze defilesi büyük ilgi gördü. Türkiye'nin önemli ve tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı.

Dijital dergi Evos Angels, bu yıl 11'inci senesini kutladı. Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels tarafından gerçekleştirilen tören, 9 Haziran tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlendi.

Lagranze defilesi gecenin ilgi odağı oldu

Verilen bilgiye göre, yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede Best Model Of Turkey birincileri ve sektörün en önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile yaz temasına yer verdi. Lagranze Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.

9'uncu Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu

Verilen bilgiye göre 1,5 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören, bu sene de ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 1 milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni, ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşti.

Törende başarı plaketleri şu isim ve kurumlara verildi: Media Stüdyo İlker Uzunalan & Kürşad Karakuş, İrfan Transfer İlhan Arık, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, İlyas Ekici, Kadir Mıhçı, Ferhat Göktaşlar, Melek Balkan, Bebek Meyhanesi Ali Narin, FRF Film, Berat Kayışkan, Studio Infinite, Dr. Mehmet Toprak, Songül Güney, Enes Ünal, Lütfü Sapmaz, Oya Ünal, Burcu Bulut, Aydın Göynü, Burhan Vural, Koray Bozat, Tuğçe Akdemir Beauty Center.

Ödül alan bazı isimler şöyle açıklandı:

Siyaset Onur Ödülü: Bülent Akarcalı

Yılın En Duyarlı Siyaset Adamı: Mustafa Yel/ AK Parti MKYK Üyesi/Tekirdağ Milletvekili

Yılın En İyi İş Adamı: İsmail Kartal/Bordo Group

Yılın En İyi Genç İş Kadını: Selin Genç

Yılın En İyi Çıkış Yapan İş Adamı: Mustafa Genç

Yılın En İyi Madencilik Şirketi: Hacıoğlu Madencilik/ Yasin Hacıoğlu

Yılın En İyi Genç Girişimcisi: Ömer Oyar

Yılın En İyi Yatırımcısı: Yalçın Kahraman/ Yaka Global

Yılın En İyi STK'sı/ Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği: Meltem Kaya

Yılın En İyi Mobil Uygulaması: Ata Yatırım

Yılın En İyi Vakıf Ödülü: Kurtuluş Vakfı/ Ufuk Tezemir

Yılın En İyi Bitki Uzmanı: Recep Dağıstanlı

Yılın Moda Tasarımcısı: Pınar Bent

Yılın En İyi Diş Estetik Merkezi: SG Dental - Sonay Gökhan

Yılın En İyi Estetik Cerrahı: Doç. Dr. İbrahim Aşkar

Yılın En İyi Saç Ekim Doktoru: Dr. Selahattin Tulunay

Yılın En İyi Uluslararası Projesi: Atakan Taşur/Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri

Yılın En İyi Saç Kaş Serumu: Serap Çınar Beauty

Yılın En İyi Uluslararası Çıkış Yapan Mimarı: Mustafa Çiçek

Yılın En İyi Uluslararası Güzellik Merkezi: Filiz Gold Beauty/ Filiz Sağır

Yılın En İyi Dijital Fashion Projesi: Mesut Büyüksofuoğlu/ Digital Studio

Yılın En İyi Medikal Estetik Hekimi: Dr. Kerem Cem Şimşek

Yılın En İyi Optik ve Lens Firması: Luxe Optik/ Erdoğan Savran

Yılın En İyi Deri Halı Zinciri: Bienna Fur Halı/ Fatih Çadırcıer

Yılın En İyi Moda Kumaşcısı: Cafer Andıç

Yılın En İyi Çıkış Yapan Diyetisyeni: Dyt. Salih Gürel

Yılın En İyi Devlet Teşvikleri Firması: Kobi Türkiye/Koray Aksu

Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi: Estepalace/ Ferhat & Nagihan Akbaş

Yılın En İyi Temizlik Firması: Eya Clean/ Mesut Ceyhan

Yılın En İyi Müzik Sinema Yapımcısı: Zeki Sincar - İSTANBUL

Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti
Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti

İstanbul, Estetik, Türkiye, Tören, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti - Son Dakika Magazin


Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil 15:28 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı 15:24 Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı 15:20 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı 15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak 15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Yasak için ilk adım atıldı! TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi 14:48 Yasak için ilk adım atıldı! TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! 14:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı

Son Dakika Haberleri
15:27 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil
15:19 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
14:48 Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı
14:40 Fenerbahçe, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine sert yanıt verdi
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi         
15:29
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu         
15:23
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor         
15:05
Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü         
12:20
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 15:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement