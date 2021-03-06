Dijital Dünya Çalıştayı - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkiye gelen yatırımların önünü her zaman açıyoruz. Yerel medyanın imkanlarını daha ileriye taşımada imkanların seferber edilmesi anlamında (isteğe bağlı yayın yapan platformlardan) istirhamda bulunabilirim." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Anadolu Yayıncılar Derneği'nce, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Dijital Dünya Çalıştayı kapsamında "Yeni İletişim Teknolojileri-Yeni Tür Yayıncılık ve Türkiye'nin Tanıtımına Katkısı" oturumu gerçekleştirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, her seferinde denetim faaliyetlerini yerine getirirken olmazlardan bahsettiklerini ama olanların da görülmesi gerektiğini, marifetin iltifata tabi olduğunu söyledi.

Şahin, Türkiye'ye gelerek, burada yatırım yapan, ülkenin güzelliklerini dünyaya anlatan uluslararası kuruluşlara ve Türkiye'den çıkıp da ülkenin güzelliklerini uluslararası alanda tanıtan kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Türkiye gelen yatırımların önünü her zaman açtıklarını ifade eden Şahin, "Yerel medyanın imkanlarını daha ileriye taşımada imkanların seferber edilmesi anlamında (isteğe bağlı yayın yapan platformlardan) istirhamda bulunabilirim." diye konuştu.

"29 kuruluş isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı aldı"

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise özellikle 15-20 yıldır Türk dizi ve yapımcılık sektörünün yurt dışına açıldığını belirtti.

Uslu, yapımcılara, yönetmenlere ve senaristlere önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade ederek, "Amerika'dan sonra dünyada en çok yapım ihraç eden ülke konumuna geldik. RTÜK olarak Çin, Endonezya, Japonya ve Avrupa Birliği'ndeki ülkelerle ikili protokollerle sektörün önünü nasıl açabiliriz hep bunun kaygısı içerisinde olduk." dedi.

Uslu, yayıncılığın yeni bir mecraya geçtiğini anlatarak, RTÜK tarafından 46 civarında kuruluşun ulusal ve uluslararası lisanslamasının yapıldığını, 29 kuruluşun isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı aldığını dile getirdi.

"Platform olarak 3,5 milyon aboneye ulaştık"

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, RTÜK lisansı ile isteğe bağlı yayın hizmetini verdiklerini belirterek, bugün 3,5 milyon aboneye ulaştıklarını kaydetti.

Mavili, ülkenin birer temsilcisi, büyükelçisi gibi bir görev hissederek çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin tanıtılması için kuvvetli bir fırsat var. Üreteceğimiz Türkçe içerikli dizilerimizde de fırsat var. Bununla alakalı 8 ülkede 8 bin Netflix üyesi üzerinden yaptırdığımız bir araştırmada Türkçe içerik izleyenlerin Türkiye'ye karşı nasıl hissettiklerini merak ettik. Türkiye'ye merak ve ilgilerinin 2 kat arttığını gördük. Türk ürünlerini almak istemelerinin, Türkçe öğrenme istemelerinin arttığını gördük. Türkçe içerik izlemekteki etkinin Kovid sonrasında turizm sektörüne yansıyacağını düşünüyoruz. Bu endüstrinin ekonomimize yapacağı çok büyük katkılar var."

Netflix üzerinden içerik izlendiğinde Türkçe'yi duyarak izleme eğiliminin yüksek olduğunu aktaran Mavili, "Yurt dışında Netflix üzerinden Türkçe şovlar dinleyen bir kısım aile çocuklarını Türkçe kursuna göndermeye başladı. Tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın dilimizin kullanılmasıyla ilgili seferberliğinin başladığı dönemde bu data da çok anlamlı." dedi.

Mavili, Anadolu insanının çok kuvvetli hikayelerinin olduğunu vurguladı.

"5G'den hemen hemen her sektör etkilenecek"

Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Muhammed Ziyad Varol, hayatın birçok alanında dijitalleşmeye geçilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Varol, medyanın dönüşümünün dijitalleşme ile çok hızlı geliştiğini anlatarak, "5G ile birlikte kilometre başına düşen bağlantı sayımız artacak. Hem bireysel, hem kurumsal hem de nesnelerin birbirine bağlandığını göreceğiz. Hemen hemen her sektör bundan etkilenecek. Yayıncılık da bundan nasibini alacak." dedi.

Tivibu olarak 1,5 milyon (hane) abonelerinin bulunduğunu aktaran Varol, Türk Telekom olarak çok güçlü altyapılarının bulunduğunu dile getirdi.

Blu TV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ da dijital yatırım yapılmazsa, yaptıkları geleneksel işlere yakın zamanda tehdit olacağını ailesine anlatmaya çalıştığını belirterek, daha sonra Blu TV platformunu kurduklarını söyledi.

Üye çekmenin kolay olduğu aktaran Yalçındağ, üyeyi platform kapsamında tutmanın zor olduğunu kaydetti.

beIN Media Group Genel Müdür Yardımcısı Onur Günel ise canlı spor yayıncılığının niteliği itibarıyla bir eser gibi terakki edilmediği için korumakta ve yatırımın ticarileştirerek geri dönmesini sağlamakta zorluk çekildiğini söyledi.

İllegal yayıncılık faaliyetlerine yönelik yasal düzenleme yapılmasının önemine işaret eden Günel, Türkiye'de içerik üretmek ve Türkiye'nin tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Exxen Genel Müdürü Ümmü Burdan Arda da Türkiye'de üretilen yerli içeriklerin dünyada çok iyi bir şekilde karşılık bulduğunu dile getirdi.