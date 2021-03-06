Dijital Dünya Çalıştayı'nda yeni iletişim teknolojileri konuşuldu - Son Dakika

Dijital Dünya Çalıştayı'nda yeni iletişim teknolojileri konuşuldu

06.03.2021 13:41
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Dijital Dünya Çalıştayı'nda yeni iletişim teknolojileri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Dijital Dünya Çalıştayı'nda yeni iletişim teknolojileri ele alındı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen çalıştay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başladı.

Çalıştayın, "Yeni İletişim Teknolojileri-Yerel ve Ulusal Medyanın Ülke Tanıtımına Katkısı" başlıklı ilk oturumunun moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir yaptı.

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, panelde yaptığı konuşmada, yeni medya konusunda üzerinde ittifak edilmesi gereken konunun, "birtakım problemlerin kendi içinde konuşulup halledilmesi, her şeyin aşikar edilmemesi, siyasi münazaralar ve ideolojik birtakım değerlendirmelerle var olan itibarsızlaştırmanın, her şeyi kötüye yormanın anlamlı olmadığını ve dışa karşı Türkiye'yi kötü göstermeye çalışmanın kimseye faydası olmayacağını" kavramak olduğunu söyledi.

"Yeni medya" denildiğinde sosyal medya diye bir vakanın ortaya çıktığını belirten Kızıltaş, "Türkiye hakkında fikir sahibi olmak isteyen birtakım çevrelerin, bu ülkedeki sosyal medya mecralarında konuşulan, tartışılan, gündeme getirilen, haber olarak pazarlanmaya çalışılan şeylere baktıklarında ciddi manada kötü fikir sahibi olacakları aşikar. Zaten hale baktığımızda sosyal medya mecralarında dolaşan birçok haberin, iddianın, itibarsızlaştırma gayretlerinin bir anlamda belki dışarıdan sipariş verildiğini ve içeriden birilerinin icra ettiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Türkiye'de ve dünyada internet ile sosyal medya kullanım oranlarının büyüklüğüne ve orada geçirilen vakitlerin uzunluğuna değinerek, sosyal medyanın etkisi üzerinde durdu.

Habertürk TV Ana Haber Spikeri Veyis Ateş, Türkiye'nin yurt dışındaki algısının ve yaptığı güzel işlerin çeşitli lobiler tarafından gölgelenmeye çalışıldığını anlatarak, bu konuda ulusal medyaya önemli bir görev düştüğünü vurguladı.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol, yerel medyanın sorunlarına değinerek, sorunlar çözüldüğü takdirde yerel medyanın etkinliğinin artacağını ve ülkenin tanıtımına daha çok katkı sağlayacağını belirtti.

Kontv Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy, yerel ve ulusal medyanın ülke tanıtımına katkısı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İkinci oturumda "Yeni İletişim Teknolojileri ve Türkiye'nin Tanıtımı" ele alınacak

Çalıştayın, "Yeni İletişim Teknolojileri-Yeni Tür Yayıncılık ve Türkiye'nin Tanıtımı" başlıklı ikinci oturumu, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Oturumda, Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Exxen Genel Müdürü Ümmü Burhan Arda, beIN Media Group Genel Müdür Yardımcısı Onur Günel, BluTV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ ve Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetim Direktörü Muhammed Z. Varol, yeni tür yayıncılığın Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkısını ele alacak.

"Global Bilgi Ağları-Veri Güvenliği ve İletişim" başlıklı üçüncü oturumun moderatörlüğünü ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir üstlenecek.

YAAY İletişim İş Geliştirme ve Yeni Girişimcilik Direktörü Muhammed Özhan, BİP AŞ Genel Müdürü Burak Akıncı, Dedi İletişim, BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun ve BTK Başkan Yardımcısı Dr. Gazali Çiçek, oturumda veri güvenliği ve iletişim üzerine konuşacak.

Fahrettin Altun, Ekrem Kızıltaş, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital Dünya Çalıştayı'nda yeni iletişim teknolojileri konuşuldu - Son Dakika


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