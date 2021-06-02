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Dijital dünya her yönüyle ele alınacak - Son Dakika

Dijital dünya her yönüyle ele alınacak

02.06.2021 13:30
Dijital dünya her yönüyle ele alınacak, System.String[]

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021 düzenleniyor.

Pandemiyle beraber hayatımızda daha etkili olan dijital dünya, yapay zeka gibi kavramlar, akademi dünyasının önemli isimlerince değerlendirilecek. Çevrimiçi düzenlenecek zirve, 7 Haziran Pazartesi saat 20:00'de başlayacak. Beş gün sürecek zirve, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın katılacağı panelle başlayacak. Zirvede Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan gençlerle buluşup dijital geleceğe ilişkin konularda sohbet edecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile 7-11 Haziran 2021 tarihleri arasında "Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021" düzenleniyor.

Pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenecek zirve, 7 Haziran Pazartesi saat 20:00'de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın katılacağı panelle başlayacak.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Uzaktan öğretim olur ama uzaktan eğitim olmaz"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi sürecinin başlamasıyla beraber gerekli alt yapıyı sağladıktan sonra hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim modelini birleştirerek Fi-jital eğitim modeline geçtiklerini söyledi.

Geleceğin fi-jital üzerine kurulacağını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Uzaktan öğretim olur ama uzaktan eğitim olmaz. Bunu her fırsatta vurguladık. Eğitim usta – çırak işidir. Hoca ile öğrencinin usta – çırak ilişkisi var. Biz sadece bilim öğretmiyoruz aynı zamanda sanat da öğretiyoruz. Sanatta da usta – çırak ilişkisi önemli. Bu ilişkinin olması için de yüz yüze olma zorunluluğu var. Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması için öğrencinin yüksek yararını hedef ediniyoruz. Eğitim politikalarında karar verirken birçok konuda bizim için öğrencinin yüksek yararı stratejik bir ölçüttür. Buna göre hareket ediyoruz." dedi.

8 Haziran Salı, Prof. Dr. Sevil Atasoy gençlerle buluşacak

Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021 kapsamında 8 Haziran 2021 Salı günü saat 20:00'de Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Şiddetle İhtiyaç Duyulan ve Aniden Mümkün Olan Şey" başlıklı bir sunum yapacak ve gençlerle buluşacak.

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş da katılıyor

9 Haziran 2021 Çarşamba saat 20:00'de ise Psikolog, Baltaş Grubu Kurucusu Prof. Dr. Acar Baltaş, "Yapay Zekânın Sunacağı İmkânlar ve Sınırlar" başlıklı konuşmasıyla gençlere seslenecek.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, F-jital eğitimi anlatacak

Zirvenin 10 Haziran 2021 Perşembe saat 20:00'de gerçekleşecek dördüncü gününde Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, "Hibrit Dönemde Fi-jital Eğitim" başlıklı konuşmasında pandemi sürecinde ortaya çıkan fi-jital eğitimi değerlendirecek.

Prof. Dr. Sinan Canan, "Dijital Gelecekte İnsan Kalmak"

Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021, 11 Haziran Cuma saat 20:00'de Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan'ın "Dijital Gelecekte İnsan Kalmak" başlıklı konuşmasıyla sona erecek.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek zirve, Üsküdar Üniversitesi Resmi Youtube kanalından da takip edilebilecek.

milli eğitim bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dijital dünya her yönüyle ele alınacak - Son Dakika


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