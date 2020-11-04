"Dijital Dünyada Ekonomi ve İş Ahlakı" masa yatırılacak

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin beşincisi "Dijital Dünyada Ekonomi ve İş Ahlakı" temasıyla 7 Kasım'da çevrim içi gerçekleştirilecek.

Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği'nden (İGİAD) yapılan açıklamaya göre, İGİAD tarafından ilk defa 2016'da düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Zirve, Türkiye'de "iş ahlakı"nı kamuoyunun, devlet, kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK'ların gündemine taşımayı; İş ahlakı konusunda duyarlılık artışı sağlamayı; İş ahlakının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı; iş ahlakında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı ve kamuoyunun gündemine taşımayı amaçlıyor.

Dijital platformlar, e-ticaret, dijital ekonominin hukuku ve veri mahremiyeti konularının iş ahlakı çerçevesinde ele alınacağı zirve, Türkiye'nin önde gelen kamu, özel sektör yöneticileri ve akademisyenlere ev sahipliği yapacak.

Zirveye; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar, Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Bilgi Sistemleri AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Sami Nalbantoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir konuşmacı olarak katılacak.

Oturumların moderatörlüğünü ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Erdoğan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Çamdereli yapacak.