İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), İşte Kadın Derneği ile 12 ay sürecek Dijital Dünyada Kadın Girişimciler Projesi başlattı.

Proje kapsamında, evde üretim yapan ya da küçük ölçekli işletme sahibi 100 kadın eğitim alacak.

Projenin tanıtımı dolayısıyla İSTESOB Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, projenin bir yıllık olduğunu belirterek, proje kapsamında öncelikle yüz yüze eğitim vereceklerini, dijital beceriler, dijital pazarlama, e ticaret ve dış ticaret konularında eğitimler düzenleyeceklerini anlattı.

Akyazı, "5 gün süren bu eğitimler sonucu bir anket çalışması yapacağız. Anket çalışmasında elde ettiğimiz verilere göre revizyona gidebiliriz. Asıl amacımız online eğitim vermek." dedi.

"Projeyle birçok kadınımızın iş sahibi olmasını, işlerini geliştirmelerine imkan sağlayacağız"

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz da İSTESOB'un, mazisi asırlara dayanan bir Ahi teşkilatı olduğunu anımsatarak, "Bu teşkilatın en önemli kurumlarından biri de hiç şüphesiz Baciyan-ı Rum adıyla bilinen, dünyanın ilk kadın örgütü Anadolu Kadınlar Birliği'dir. Bu da medeniyetimizin kadınlara verdiğin değerin önemli bir göstergesidir. Biliyoruz ki kadınlara imkan verildikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir." diye konuştu.

Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların gücüne ihtiyaç duyulduğunu, toplumun her kesiminden insanın iş hayatına katılmasının önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah bu projeyle ülkemize ve şehrimize büyük katma değer sağlayacağız. Göreve gelir gelmez gerçekleştirdiğim ilk proje, kadınlara yönelik olarak hazırladığımız Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi oldu. Bu proje ile çok sayıda kadın girişimci iş sahibi oldu. İstihdam yaratarak ülke ekonomisine destek oldular. 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde iş sahibi olan kadınlarımızın iş yerlerini fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Kendileriyle gurur duyduğumu her fırsatta dile getiriyorum. İnşallah bu projeyle de birçok kadınımızın iş sahibi olmasını, işlerini geliştirmelerine imkan sağlayacağız. Onlarla da gurur duyacağız. İstihdam hedefiyle yola çıkan, işini büyütmek isteyen kadınlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Türkiye'de geçen yıl e-ticarette 185 milyar liralık işlem yapıldığını ve bu verinin gelecek adına önemli işaretler barındırdığını ifade eden Yılmaz, bu yıl Türkiye'de e-ticaret işlem hacminin 213 milyar liraya yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Yılmaz, internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'e ulaştığını belirterek, "Dünyanın geldiği nokta budur. Dünyanın geldiği noktayı doğru tahlil edebilirsek ve kendimizi ona göre hazırlarsak bugünümüzü ve geleceğimizi garanti altına alırız." diye konuştu.

"Web sitesinden form doldurarak projemize başvurabilirler"

İşte Kadın Derneği Yöneticisi Elif Nur Tosun ise proje ile kadın girişimciliğin desteklenmesini hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Katılımcılarımızı e-ticaret sistemine entegre edeceğiz. İhracata yönelik teşvik edeceğiz. Evde üretip internette satış yapan veya küçük işletme sahibi kadınlarımızın sayısı oldukça fazla. Bu kadınlarımıza ulaşmak istiyoruz. Ticaret hayatında rehberlik yapacağız. Kadınlarımız İşte Kadın Derneği web sitesinden form doldurarak projemize başvurabilirler. İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Kayseri'ye geziler düzenleyerek kadınlarımıza ulaşmaya çalışacağız."