Dijital dünyayla tanışan yaşlıların hayatı kolaylaşıyor - Son Dakika

Kocaeli'de belediye personeli tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde bilgisayar, akıllı telefon, tablet üzerinden, e-devlet, e-nabız, görüntülü arama, market alışverişi, bankacılık işlemleri gibi hayatı kolaylaştıran uygulamalar konusunda eğitimler verilmeye başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından "Yaşlı bireyler dijital dünyayla tanışıyor" sloganıyla hayata geçirilen projeyle, 65 yaş üstü vatandaşların dijital uygulamalardan daha fazla yararlanarak bağımsız hareket edebilmeleri hedefleniyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğü Yaşlı Birim Amiri Serap Kılıç, AA muhabirine, yaşlıların hayatını kolaylaştırmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda "Hayata Tutun", "Şifalı Balkonlar" projeleri ile evde bakım, sıcak yemek gibi hizmetlerin devam ettiğini aktaran Kılıç, 65 yaş üstü vatandaşların dijital dünyayla tanışmasını sağlayan yeni bir hizmeti uygulamaya aldıklarını kaydetti.

Kılıç, hayatı kolaylaştıran bu uygulamalar sayesinde, yaşlı bireylerin bağımsız hareket yetilerini geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz eğitimler sonrasında bizlere çok güzel geri dönüşler oldu. Kendi başına torunlarıyla görüşebildiklerini, iletişim kurabildiklerini, e-devlet üzerinden işlemleri yapabildiklerini, hastane randevularını alabildiklerini ifade ettiler. Bu anlamda bize teşekkürlerini iletiyorlar. Bizler de mutlu oluyoruz."

Projeyi geliştirmeye çalıştıklarını belirten Kılıç, "153 numarasından kayıt oluşturup eğitimlerle alakalı destek isteyebilirler. Biz de arkadaşlarımızla yönlendirme yapıp, birebir eğitim veriyoruz." dedi.

"Telefon, aldığımız nefes kadar gerekli oldu"

İzmit ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Yılmaz Gökdemir, AA muhabirine, emekli olduğunu ve 45 yıllık eşini 3,5 ay önce kaybettiğini belirterek, çocuklarının olmadığını söyledi.

Gökdemir, diyabet nedeniyle bacağı kesilen ve yatalak kalan eşine 3 yıl boyunca severek baktığını, yokluğuna hala alışamadığını anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelinin bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Gökdemir, "Allah razı olsun. Çok memnunum. Onlar olmasa hayatım hepten kötü olacak. Çok yalnızlık çekiyorum. Sağ olsunlar, beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Hemen hemen her hafta beni ziyaret ederler." diye konuştu.

Gökdemir, belediye personeli tarafından verilen teknolojik cihaz kullanımı eğitiminin faydalı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonu pek kullanamıyorum. Sadece bir ihtiyacım olursa kayıtlı olan kişileri arayabiliyorum. Gelen telefona cevap veriyorum. Onun dışında teknolojiyi pek kullanamıyorum, beceremiyorum. Belediyedeki arkadaşlar, telefondan alışverişin nasıl yapıldığını gösterdi. Bir de konum atmayı, buna benzer şeyleri gösterdiler. Sanırım bunun devamı gelecektir. Memnunum ama biraz teknolojinin gerisinde kalıyorum. Onun için bana biraz zor geliyor kavrayabilmek. Tabii öğrendikten sonra büyük rahatlık. Telefon, aldığımız nefes kadar gerekli oldu."

Verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökdemir, "Belediyeden gelen arkadaşlar, çok yardımcı oluyor. Onların sayesinde akıllı telefon kullanımını öğreniyoruz. O gün bugündür yaşantımız kolaylaştı. Görülmek, aranmak, sorulmak çok önemli. Hele hele insan yaşlanınca hep istiyor ki aransın, sorulsun. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.