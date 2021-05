Dijital eğitim zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

SODİMER ve Bahçeşehir Koleji iş birliğiyle düzenlenen Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi 21-22 Mayıs'ta gerçekleştiği duyuruldu. Dijital eğitimin tüm yönleriyle ele alındığı, Türkiye genelinden tüm branşlarda öğretmenlerin geliştirdikleri materyal, uygulama ve eğitim içerikleriyle katıldıkları zirvenin açılış töreni, 21 Mayıs'ta SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanlığı DDO Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'ın katılımıyla düzenlendi.

Zirveye Türkiye'nin 40 ilinden, çeşitli branşlardan 450 proje başvurusu yapıldı. Ön eleme süreci sonrası zirvede öğretmenler tarafından geliştirilen 76 materyal, uygulama ve eğitim içeriğinin sunumu gerçekleştirildi. SODİMER Bilim Kurulu akademik moderatörlerinin katkılarıyla sürdürülen zirvede yer alan tüm içeriklerin SODİMER'in web sayfasında da yer alacağı bildirildi.

"20 YILDIR DİJİTAL EĞİTİM UYGULUYORUZ"

Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi ile ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji'nde 20 yıldan bu yana dijital eğitim uyguladıklarını, bu alanda materyal geliştirdiklerini ve öğretmen eğitimi düzenlediklerini söyledi. Dağ sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitim konuşarak, görerek, birbirinden öğrenerek ilerleyen bir süreç. 2001'den beri biz de eğitim teknolojileri en ileri neredeyse oraya gidiyoruz. Yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Yurt dışından eğitimcileri davet ediyoruz, onlarla konuşuyoruz. Amaç, eğitimde ileri gitmekse bu, ekosisteme dahil olan her bir bireyin katkısını çok önemli kılıyor. Bahçeşehir Koleji'nde yapılan bir yenilik varsa bunu yalnızca kendi öğretmenlerimizle paylaşmıyoruz. Türkiye'de konuyla ilgili çalışmak isteyen tüm öğretmenlerimize kapılarımızı açıyoruz. Yakın geçmişte düzenlediğimiz STEM konferanslarında olduğu gibi dijital eğitimde de tüm öğretmenlerimizle birlikte öğreniyor, bildiklerimizi onlara aktarıyor, onlardan öğreniyoruz. Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi de bu nedenle çok önemsediğimiz bir çalışma ortamı yaratıyor. Umuyorum ki bu paylaşım ortamından eğitimin geleceğine, geleceğin eğitimine dair çok güzel fikirler doğacak. Amaç, Türkiye'deki her bir öğrencinin geleceğin eğitimiyle buluşmasına vesile olmaktır. Bu nedenle burada bulunan her öğretmenimin katkılarını çok önemli buluyoruz. SODİMER Başkanı Sayın Prof. Dr. Levent Eraslan Hoca'mıza dijital eğitimin her yönüyle konuşulduğu bu zirvenin gerçekleşmesi için gösterdiği öncülük ve emekleri için teşekkür ediyorum. Zirveyi onurlandıran Cumhurbaşkanlığı Dijital İletişim Ofisi Başkanı Sayın Dr. Ali Taha Koç'a ve vizyonuyla Türkiye'de eğitimin her alanında ilerlemenin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanımız Sayın Enver Hoca'ma, bu zirvenin gerçekleşmesinde de ilham olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Katılan tüm öğretmenlere, Türkiye'nin eğitimi, dijital eğitimin geleceği için sundukları katkılar için çok teşekkür ediyorum."

Zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan SODIMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise "Dijital Lider Enver Yücel'in açtığı vizyonda Bahçeşehir Koleji önemli işler yapmaktadır. Özellikle Genel Müdür Özlem Dağ'ın ortaya koyduğu projelerle dijital eğitimde öncü bir kurum olmaya devam etmektedir. SODİMER olarak gelecek sene 2'incisini yapmayı ümit ettiğimiz Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar projesi amacına ulaşmıştır. Ayrıca SODİMER'in Dijital Öğretmen Akademisi ve Büyük Öğretmen Buluşmaları da maarif davasına hizmet etmektedir" dedi.