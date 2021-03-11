Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nin tanıtımı Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika

Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nin tanıtımı Diyarbakır'da yapıldı

11.03.2021 18:09
Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nin tanıtımı Diyarbakır'da yapıldı, System.String[]

Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliğiyle 21-22 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nin tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliğiyle 21-22 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nin tanıtımı yapıldı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, kolejin Diyarbakır kampüsünü ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından düzenlenen toplantıda konuşan Dağ, Kovid-19 sürecinden en çok etkilenen alanların başında eğitim ve sağlığın geldiğini belirterek, bölgenin mavi kategoride olmasıyla birçok kademede yüz yüze eğitime geçildiğini, bu süreçte öğretmen ve öğrencilerle buluşmak istediklerini ifade etti.

Dijital eğitimin önemine işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde de görüyoruz ki, bu tarz süreçlerin iyiye doğru gitmesi, sorunların çözülmesi, şu anki süreçten sağlıkla, her yönüyle çıkılmasının yolu bilim ve teknolojiden geçiyor. İnsanlığa, dünyaya faydalı bilim ve teknoloji üretmenin yolu nitelikli eğitimden geçiyor. Artık bu yolun çizgisini de dijital eğitim belirliyor. Yüz yüze olmak zorunluluk. Özellikle belirli yaş grupları için zorunluluk. Her zaman da öyle olacak. İkisi de birbirinin yerini almayacak ama eğitim-öğretim bir bütün.

Son 3 yıldır Türkiye'de kullandığımız bir platformumuz var. Bu bir dijital platform. Yapay zeka tabanlı, kişiye özgü modellenmiş. Adı da 'metodbox.' Bu kadar kısa bir sürede bir de yüz yüze görüşme platformu ekledik. Bu, yerli ve milli olması açısından da önemli bir yatırım. Şu anda yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimiz, aynı zamanda dijital. Yani bu platformlardan dijital devam eden öğrencilerimiz, aynı zamanda yüz yüze harmanlanmış bir sürece dahil oldu. Bunu da ilk günden itibaren yapabildiler."

"Dijital eğitim, hayatımızın temelinde"

Özlem Dağ, nasıl nesiller yetiştirilmesi gerektiğinin konuşulması gerektiğini belirterek, "Bu nesilleri yetiştirmek için hangi becerileri, hangi platformlarda, hangi süreçlerle kazandırmalıyız? Bu zirvede bunlar konuşulacak. Bahçeşehir Koleji olarak hep şunu söyledik; eğitim dört duvarın arasına sığdırılmayacak kadar büyük bir iş. İçerisindeki teknolojik yatırım, donanım çok çok önemli ama yeterli değil. Dijital eğitim, hayatımızın temelinde." şeklinde konuştu.

Dünyanın neresinde olunursa olunsun bu küresel yapı içerisinde hiç kimsenin farklı bir noktada duramadığını aktaran Dağ, "Aynı sorunu, aynı ihtiyacı, aynı kaygıyı paylaştık. O zaman bu kadar ortak sorunumuz varsa ve bu sorunların temelinde de doğa, çevre, birlikte yaşama kültürü ve bütün bunlarla birlikte yoksulluklara ve eşitsizliğe çözüm üretme varsa çocuklarımızı bunun için yetiştirmeliyiz." dedi.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi" ile Türk eğitim tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi.

Eraslan, "Bir yıldır neredeyse, uzaktan eğitim, dijital eğitim süreçlerinde çok büyük bir şekilde performans gösteren, kendi yemek masasını tahta yapan öğretmenlerin ürettiği dijital malzemeler, nesneler oldukça kıymetlidir. Bizler de Bahçeşehir Koleji iş birliğiyle bu değerli materyalleri bir platformda toplamak istedik. Okullara hak ettikleri değeri ve takdiri vermek istedik. Bu çok değerli ve önemli bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji, Diyarbakır, Mayıs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nin tanıtımı Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika


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