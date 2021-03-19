Dijital ekonomide büyümek isteyen küçük işletmelere fırsat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Google, Türkiye'deki küçük işletmelerin dijitalleşmesine yönelik "Küçük İşletmeler için Google" platformunu kullanıma sundu. Platform işletmelerin, dijital dünyadaki varlıklarını, güçlendirerek devam ettirebilmelerine destek sağlayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Google, küçük işletmelerin dijitalleşmesi için işbirliğine gitti. "Küçük İşletmeler için Google" adındaki platform; dijital ekonominin bir gerçeği olarak işletmelerin internetteki varlığını oluşturması, müşterilerine farklı online kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesi için yardımcı olacak. Covid-19 sürecinde daha da ön plana çıkan dijital ekonomi gerçeğine, küçük işletmelerin uyum sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesini amaçlayan platform; gerekli ürün ve çözüm önerilerini tek bir noktada adım adım açıklıyor. Platform işletmelerin çevrimiçi ortamda ihtiyaç duydukları ürün, araç ve eğitimleri ücretsiz olarak sunuyor.

"Google'ın dijital dönüşüm araçlarının tek bir çatı altında toplandığı Küçük İşletmeler İçin Google platformunu hayata geçiriyoruz"

'Küçük İşletmeler İçin Google' platformunu değerlendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgını ile iş yapma şekillerinin değiştiğine işaret ederek bu değişimin kalbinde ise dijitalleşme araçlarının yer aldığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, acil ihtiyaçlar sonucunda birçok KOBİ'nin, daha önceden bildiği dijital dönüşüm araçlarından faydalanabildiğini belirterek "Şimdi ise Google ile, küçük işletmeleri dijitale taşımak için onlara yol gösterecek, rehberlik edecek, Google'ın dijital dönüşüm araçlarının tek bir çatı altında toplandığı Küçük İşletmeler İçin Google platformunu hayata geçiriyoruz. Küçük işletmeler için dijital dönüşüm esnasında en zor süreç, doğru araçlara erişim sağlayabilmek. Google ile hayata geçirdiğimiz bu platform ile küçük işletmelere hem Google'ın sunduğu dijital dönüşüm araçlarını göstermek istiyor, hem de bu araçları adım adım açıklayarak doğru yöntemlerle kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu proje ile birçok küçük işletmenin kendilerini dijital dünyada daha görünür yapacaklarına ve süreçlerini dijitale daha kolay taşıyacaklarına inanıyorum" dedi.

"Gerçekleştirdiğimiz bu proje küçük işletmelerin işlerini dijitale taşımaları için bir fırsat"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tüm KOBİ'leri hayata geçirdikleri projeden faydalanmaya davet ettiğini belirterek, "Projede hem dijital dönüşüm konusunda gelişim göstermiş işletmeler için hem de daha henüz dijital dönüşümüne başlamamış işletmeler için birçok çözüm var. Eğer fiziki olarak bir işiniz varsa, bir kopyasının dijitalde olması gerekiyor. Google ile gerçekleştirdiğimiz bu proje küçük işletmelerin işlerini dijitale taşımaları için bir fırsat. Küçük işletmelerin işine yarayacak birçok çözüm tek bir çatı altında yer alıyor ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunu kolaylaştırmak için Google olarak sunduğumuz araçlara bir yenisini ekliyor"

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, 'Küçük İşletmeler için Google' ile ilgili görüşlerini şu şekilde aktardı:

"KOBİ'lerle yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz en önemli iç görülerden biri, işlerini online ortama taşımak için adım adım yol gösteren, pratik bir kılavuza duyulan ihtiyaçtı. TOBB ile iş birliğimiz kapsamında duyurduğumuz ve işletmelere ücretsiz olarak sunulan 'Küçük İşletmeler için Google', KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunu kolaylaştırmak için Google olarak sunduğumuz araçlara bir yenisini ekliyor. Tüm dünyada ekonominin iyileşmesinde hayati rol üstlenecek olan küçük işletmelerin AB'deki işletmelerin yüzde 99'unu temsil ederken, yeni istihdamın da yüzde 85'ini oluşturduklarını bildiren Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, "Ülkemizde de durum farklı değil. TÜİK'in 2019 verilerine göre de Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sınıfındaki 3 milyon 221 bin girişim, toplam girişimlerin yüzde 99,8'ini oluşturuyor" dedi.

İşletmelerin ücretsiz yararlanabildikleri Küçük İşletmeler için Google ile doğru Google araçlarını seçerek çevrimiçi ortamda öne çıkmalarına, daha fazla müşteriye ulaşmalarına ve daha verimli çalışmalarına yardımcı olacak, "kendilerine özel" bir plan sunuluyor.

Öte yandan küçük İşletmeler için Google kapsamında işletmelere işlerini dijitale nasıl taşıyacakları ve geliştirecekleri konusunda adım adım bilgiler veren Online Başarı Kılavuzu yer alıyor. Sitede ayrıca birçok zorluğu beraberinde getiren Covid-19 salgını ile mücadeleye yönelik ipuçları ve işletmelerin yeni fırsatlar elde etmelerini destekleyen pazarlama araçlarından oluşan bir koleksiyon sunuluyor.

Ayrıca öncelikli olarak küçük işletmelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olmakla birlikte, Küçük İşletmeler için Google'da daha büyük işletmeler için de değer olabilecek araç ve kaynaklara da yer verildi. - ANKARA