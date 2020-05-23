Dijital Enerji Forumu '20, 26 mayısta başlıyor - Son Dakika

Dijital Enerji Forumu '20, 26 mayısta başlıyor

İSTANBUL (İHA) – Modern enerji çağına dijitalleşmeye geçişi bilişim ve enerji sektörü Dijital Enerji Forumu '20 de bir araya gelecek.

Dijital Enerji Forumu '20, 26 mayısta başlıyor, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Modern enerji çağına dijitalleşmeye geçişi bilişim ve enerji sektörü Dijital Enerji Forumu '20 de bir araya gelecek.


Modern enerji çağına dijitalleşmeye geçişi bilişim ve enerji sektörü sanal ortamda konuşulacak. Dünyadan ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacılar, dijital dönüşümde önemli firmalar, 26 Mayıs 2020'de enerji sektörünün ilk sanal forumu olduğu belirtilen Dijital Enerji Forumu '20 de bir araya gelecek. Sanal etkinlik platformu Deal Room uygulaması ile düzenlenecek olan etkinliğin kayıtları ise internet üzerinden yapılabiliyor.


Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, "Türkiye'nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma amacı ile kurduğumuz dernek olarak, enerji sektörünün ilk sanal etkinliği olan Dijital Enerji Forumu '20'yi 26 Mayıs'ta gerçekleştiriyoruz. Her yıl gerçekleştirmeyi planladığımız bu değerli forumda, enerji alanında hızla gelişen dijital teknolojilerde Türkiye'nin öncü ve rekabetçi olması için tüm paydaşları bir araya getiriyoruz. Ortak platformlar kurulması ve strateji belirlemede karar alıcılara destek olunması amacıyla ilerlerken, bu ilk etkinliğimizde bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Dijitalleşmenin hızlanması ve yaygınlaşması gerekiyor çünkü teknolojinin hızına yetişemeyen sistemler ve kurumlar rekabette geride kalarak tarih olma riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Enerjide dijitalleşme stratejilerinin doğru ve etkili uygulanması için hep birlikte çalışacağız, dijitalleşme ile daha verimli ve temiz bir gelecek bizi bekliyor." dedi.


Enerjinin küreseldeki önemli isimleri Dijital Enerji Forumu'na katılıyor


Yapılan bilgilendirmede; etkinliğin açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanı Dr. Refik Tiryaki ve EDİDER Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır gerçekleştirecek. Forumda araştırmaları ve yayınları ilgi ile takip edilen Rotterdam Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Wolfgang Ketter da keynote speaker olarak yer alıyor.


Enerji sektöründeki değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul eden tüm sektör oyuncularının da izleyeceği Dijital Enerji Forumu '20 de EDİDER Genel Sekreteri ve inavitas CEO'su Dr. Alper Terciyanlı'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Dijitalleşen Enerji' panelinde GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, MRC Turkey Ülke Müdürü Serhat Can, Oracle Türkiye Enerji Sektörü Satış Direktörü Nadire Müge Gökçek ve ELDER Dernek Müdürü Mustafa Özge Özden enerji sektörünün dijitalleşmesi için sunulan tüm yenilikleri ve beklentileri farklı perspektiflerden sunacaklar.


Üretimde ve tüketimde 'dijitalleşme' için tüm paydaşlar bir arada


EDİDER Yönetim Kurulu Saymanı Dr. Ezgi Avcı Sanlı moderatörlüğündeki 'Gelişen Ekonomi' paneline de değerli isimleri davet edildiği de kaydedildi. Panelde, Deloitte Türkiye Enerji, Doğal Kaynaklar ve Endüstri Ürünleri Lideri Elif Düşmez Tek, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Enerjisa Bilgi Teknolojileri ve Dijital İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat enerji sektörünün üretim ve tüketim süreçlerini her açıdan ele alacaklar.


Dijital Enerji Forumu '20'nin EDİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Sarı moderatörlüğündeki 'Sürdürülebilir Gelecek' panelinde ise dijitalleşmenin önemi, değerli isimler tarafından yapılacak sunumlarla ele alınacak. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Barış Sanlı, Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın ve Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Analisti Heymi Bahar 'Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji' mottosu ile değerli çalışmalarını ve görüşlerini paylaşacaklar.


Veri analitiği dijitalleşmenin petrolü


Ayrıca; Vuca Analytics kurucu ortağı ve EDİDER Yönetim Kurulu Saymanı Dr. Ezgi Avcı Sanlı moderatölüğündeki 'Enerjide Büyük Veri Analitiği Uygulamaları' paneline HydroGrid'den Janice Goodenough ve Kiran Madisetti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Ümit Aygün, GDZ Elektrik'ten Gökhan Batar ve Ivey Energy Policy and Management Centre'dan Murat Şirin katılacak. Gün içerisindeki diğer panellerden biri olan Foton Enerji Kurucu Ortağı Can Arslan moderatörlüğündeki 'Dağıtık Enerji Kaynakları ve Dijitalleşme' paneline ise Pure Energy Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Servet Akgün, SmartPulse Yönetim Kurulu Üyesi Önder Akar, Genetek Genel Müdürü Prof. Dr. Boya Alboyacı katılıyor. EDİDER üyesi, Venesco Genel Müdürü Arif Künar moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Talep Tarafı Katılımı ve Enerji Verimliliği' konulu panelin konukları ise inavitas Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Erman Terciyanlı, Reengen Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Şahin Çağlayan ve Turkcell IoT İş Geliştirme Müdürü Hasan Tarık Zor ve EYODER Genel Sekreteri Naci Işıklı olacak. - İSTANBUL

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 03:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dijital Enerji Forumu '20, 26 mayısta başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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