Dijital eserlere akıllı pazaryeri kuruldu

Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika olarak tanımlanan NFT'ler için yapay zeka destekli pazaryeri kurulduğu duyuruldu. Smaugs NFT adı verilen platform, düşük işlem ücretleriyle, dijital eser üretiminin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika olarak tanımlanan NFT'ler (non-fungible token - takas edilemez jeton) için yapay zeka destekli pazaryeri olarak konumlanan platform, eserlerin kolaylıkla dijitalleştirilip satışa sunulmasına imkan vereceğini duyurdu. SmaugsNFT Kurucusu bilgisayar mühendisi Emre Ulgaç, "Ekip olarak yapay zeka kullanarak yeni NFT ürünlerinin oluşturulabilmesi için bir sistem geliştirdik. Ayrıca çok sayıda farklı tokenla işbirliği yaparak kullanıcılara çok daha zengin ödeme seçenekleri sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

BİRÇOK FARKLI TOKEN ALINIP SATILABİLECEK

Smaugs NFT projesinin çıkış noktasını, blok zinciri ve kripto para birimi odaklı merkezi olmayan finans kavramının dünyanın her yerinden insanlara sunduğu yeni finansal fırsatlara erişme imkanıyla açıklayan Emre Ulgaç şu ifadeleri kullandı:

"Decentralized ve Finance kelimelerinin kısaltması olan DeFi, yani merkezi olmayan finans, geleneksel finansal sisteme hızla büyüyen bir alternatif olarak ortaya çıktı. Şeffaflık ilkesi üzerine inşa edilen bir ekosistemde NFT tokenları da son zamanlarda popüler hale geldi. Ancak iki önemli şeyden yoksun olduklarını gördük ki bunlar likidite ve kripto alanında gerekli olan bazı teşvikler. İşte burada devreye giren DeFi protokolleri ve 'Yield Farming ve Stake' adını verdiğimiz teşvik mekanizmalarıyla NFT'lere yardımcı oluyor. Biz de yapay zeka destekli NFT marketi Smaugs NFT'yi hayata geçirerek NFT'nin yanı sıra Governance ve DeFi'dan da oluşan bir ekosistem oluşturduk. Bu pazaryerini diğerlerinden ayıran en büyük fark ise birçok farklı tokenın alıp satılabilmesi ve kullanıcılarına rastgele NFT Token hediyeleri göndermesi. Merkeziyetsiz işleviyle tamamen kullanıcılarının idaresine bırakılan bu sistemde, eserleri kolaylıkla dijitalleştirip satışa sunmak mümkün."

"DAHA ADİL BİR PAZARLAMA EKOSİSTEMİ YARATMAYI AMAÇLIYORUZ"

Emre Ulgaç, beta yani test aşamasındaki pazaryerinin işleyişine yönelik ayrıntıları ise şöyle aktardı:

"Smaugs NFT'deki ürünler, diğer kullanıcıların görüntüleme sayısına göre öne çıkacak. Bunu sağlayamayan kullanıcılar için bir reklam sistemi oluşturulacak. Kullanıcılar istedikleri ürünleri günlük veya aylık olarak öne çıkarmanın yanında, doğrudan kendi profillerini de öne çıkararak daha fazla kişiye ulaşabilecek. Yalnız platformun içinde değil, dışında da çeşitli reklam çalışmaları yapılacak, her gün 10 yeni kullanıcıya ücretsiz reklam hakkı verilecek. Bu sayede herkesin gelir elde edebildiği daha adil bir pazarlama ekosistemi yaratmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda NFT tokenlerın stake kullanılarak kilitlenip stake süresi dolduğunda daha değerli halde geri çekilebilmesine ve DeFi, NFT pazarlarının alım satım veya nadir koleksiyonlar oluşturmaya yönelik ödül teşvikleriyle büyümesine fırsat vereceğiz. Üstelik söz konusu işlemler için Smaugs Token kazanma fırsatı da sunacağız."

GÜVENLİK NOTU 100 ÜSTÜNDEN 91

Toplam arzı 90 milyon olan Smaugs NFT (SMG) tokenın Pancakeswap, Biki.com ve Bitmart borsalarında listelendiğini ve yakın zamanda büyük borsalardan birinde de listelenmesini beklediklerini ifade eden Emre Ulgaç, "Smaugs NFT'nin sunduğu en büyük avantajlardan biri de düşük işlem kesintileri. Ethereum ağındaki sistemlerde 3 ila 50 dolar arasında olan işlem kesintileri, Smaugs NFT platformunda yalnızca 10 ila 50 cent arasında değişiyor. Projenin partner ve sponsorları arasında ise Tosdis Finance, Dapp, Nuls ve CertiK bulunuyor. CertiK akıllı sözleşme ve blockchain ağlarını denetleyen, sadece merkeziyetsiz değil merkezi sistemler için de güvenlik çözümleri üreten bir şirket. CertiK'in güncel verilerine göre Smaugs NFT'nin notu 100 üzerinden 91" diye konuştu.