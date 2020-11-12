Dijital fabrikalar webinarları mühendis ve öğrencilerden ilgi gördü

Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Trabzon Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Dijital Fabrikalar Zamanı" webinar dizisinde paydaşlarıyla buluştu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası iş birliği ile düzenlediği webinarlara son olarak EMO Trabzon Şubesi ile devam etti.

İşletmelerin üretim hatlarının dijitalleşmesini ve bu sayede akıllı üretime geçmelerini sağlayan Mitsubishi Electric, "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle düzenlenen online seminerlerde "Robotların Ruhu", "Akıllı PLC ve Gömülü Bilgisayar Sistemleri", "İş Birlikçi Robotlar ve ASSISTA Kolaboratif Robot", "Yapay Zeka ve Fabrika Otomasyon Sistemlerinin Geleceği" başlıklı sunumlarla teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri yöneticilerinin sunumlarıyla gerçekleşen webinarlar, mühendis ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Webinarların ilkinde, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel ve Psikolog Adalet Bağdu ile "Robotların Ruhu" konusu ele alındı.

"Robotlarımıza kattığımız ruh Maisart teknolojisidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Bizel, yapay zeka algoritmasına sahip robotların sağladığı avantajları belirterek, şunları kaydetti:

"Entegre teknolojilerimizle geliştirdiğimiz robotlarımız her geçen gün daha hızlı, hassas, sezgisel ve çabuk öğreniyor. Robotlar, daha önce sadece aracın gövdesini değiştirirken artık lambaların yerleştirilmesi ve ses sisteminin kurulması gibi insan eliyle yapılan hassas işleri tamamlayabiliyorlar.

Yakın gelecekte de robotlardan beklenen en büyük değişiklik hareket teknolojisi alanında olacak. Yapay zeka algoritmasına sahip robotlardan ürünün yerini değiştirmesi, hassas, kusursuz ve esnek çalışması beklenecek. Mitsubishi Electric olarak, yapay zeka ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlıyoruz. Böylece beklenmedik arızaların önlenmesi ve arızaya yol açacak parçalar hakkında kullanıcıların önceden ikaz edilmesi mümkün hale geliyor. Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor. Ayrıca, öğrenerek performansını giderek artırıyor. Robotlarımızın öğrenme süresi bugün 5 saatten 1-2 saate kadar düştü. Bugüne kadar genelde yalnız çalışan robotlar, bundan sonraki dönemde insanlarla birlikte çalışan insansı robotlar olarak karşımıza çıkacak. Mitsubishi Electric olarak, bizim robotlarımıza kattığımız ruh Maisart teknolojisidir. Gelecekte robotlarımızın yapay zeka teknolojileri içeren bir çeşit ruhu olacak ve bu ruh insanla birlikte hareket edebilecek."

Bizel, robotların ruhunu anlamaya çalışırken aslında ruh ve bilinç kavramlarını anlamak ve robot teknolojilerinin nereye gideceğini tahmin etmek için Mitsubishi Electric Maisart teknolojisinin insan davranış ve düşüncelerine benzeyen algoritmalarını değerlendirdiklerini bildirdi.

"Gelecekte robotların yapay zeka teknolojileri içeren bir çeşit ruhu olacak"

Psikolog Adalet Bağdu da "Gelecekte robotların yapay zeka teknolojileri içeren bir çeşit ruhu olacak ve insan ile bu ruh birlikte hareket edecek. Bugüne kadar şarkı besteleyen, söz yazan veya resim yapan yapay zeka haberleri okuduk. Bunların hepsinde yapay zekanın yaptığı hatalara şahit olduğumuz da oldu. Bugün sahip olduğumuz teknoloji ile robotlar bilinçlendirilebilir mi? Hatta bir ruh geliştirebilir veya bir ruh içerecek şekilde programlanabilirler mi? En azından, bir algoritma bir ruha benzeyen bir şey içerebilir mi? Tüm bu soruların ve tartışmaların çoğu, insan olarak bizim ne olduğumuz algoritmasına çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"İleri teknoloji PLC ürünlerimizle hızlı entegrasyon, üretkenlik ve verimlilik sağlıyoruz"

"Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptli webinarların ikincisi Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü PLC Ürün Yönetimi Takım Lideri Merve Sarıhan'ın sunumuyla "Akıllı PLC ve Gömülü Bilgisayarlar" başlığıyla gerçekleşti.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konseptinin oluşturulmasını sağlayan tüm önemli otomasyon bileşenlerini tek bir çatı altında birleştiren iQ Otomasyon Platformu'nun önemine dikkati çeken Sarıhan, PLC ve Proses uygulamalarının tüm fonksiyon ve kullanım ölçekleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Mitsubishi Electric'in yaklaşık 10 yıl önce geliştirip pazara sunduğu iQ-R sistemleri, CC-Link IE networkü ve geliştirilen programlama yazılımlarıyla yatay ve dikey entegrasyonla kesintisiz iletişim sağlıyoruz. Mitsubishi Electric'in fabrikaların dijitalleşmesini sağlayan tüm önemli otomasyon bileşenlerine e-F@ctory adını veriyoruz. PLC ürünlerimiz de e-F@ctory konseptinin en önemli parçalarından biri. PLC ürünlerini kompakt ve modüler olmak üzere iki farklı sisteme ayırıyoruz. Modüler PLC serisi olan iQ-R, Q ve L serisi orta ve büyük ölçekli uygulamalarda kullanılırken, iQ-F ve F serisi adını verdiğimiz kompakt PLC sistemleri küçük ve orta ölçekli makine uygulamalarında tercih ediliyor. MELSEC iQ-F'in kompakt PLC segmentinde yüksek işlem hızının yanı sıra dahili Modbus, dahili analog giriş çıkışı ve dahili 8 hızlı giriş-çıkış özelliğiyle segment üzeri performans ve fonksiyonellik sergileyerek fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyoruz. iQ-R serisi ise Mitsubishi Electric'in Modüler PLC sisteminde en yüksek performansa sahip serisi olarak en fazla tercih edilen PLC ürünü olarak öne çıkıyor. Multi CPU sistemi ile çalışan seri, farklı özelliklere sahip CPU'ları tek hat üzerinde bulunduruyor. Aynı hat üzerinde robot kontroller, safety kontroller ve farklı CPU'ları bulunduran iQ-R serisi, veri kontrol avantajı ve yüksek hızlı veri alışverişine olanak sağlıyor."

"Endüstriyel alandaki öncülüğümüzü robotik alanda da sürdürüyoruz"

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu tarafından gerçekleştirilen "İş Birlikçi Robotlar ve ASSISTA Kolaboratif Robot" başlıklı webinarda ise Mitsubishi Electric'in geliştirdiği daha hassas, hızlı, dar alanda çalışabilen ve yüksek kuvvetlerde ağırlık kaldırabilecek robotlar hakkında bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Mitsubishi Electric'in kolaboratif robotları hakkında detaylı bilgiler veren Ömerdedeoğlu, "Mitsubishi Electric, endüstriyel alandaki öncülüğünü 1980'lerden bu yana robotik alanda da sürdürüyor. Markamızın kolaboratif robotları, endüstriyel robotlar gibi hassas ve hızlı çalışabiliyor. Aynı zamanda koruma sınıfı yüksek ve endüstriyel hıza yakın çalışıyor. Mitsubishi Electric üretici bir firma olduğu için robottaki servo motorlarını da kendi üretiyor. Bu da yüksek pozisyonlama ve tork geri bildirimi hassasiyeti gibi pek çok avantaj sağlıyor. İş anında kolay müdahale edilebilmesi ve harici ekipman gerektirmeden operasyonun kontrol edilebilir olması da üreticilerin beklentileri arasında yer alıyor. Aynı zamanda sanayide sadece robotun değil, robotun olduğu ortamın da kolaboratif olması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak, sanayinin yeni bir boyut kazanmasına olanak sağlayan Sanayi 4.0'a dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile yanıt veriyoruz. e-F@ctory konseptimiz, fabrikaların üretim, bakım, IT ve yönetim kısımlarını birbirleriyle anlaşabilir hale getirerek takım olmalarını sağlıyor ve sonuçta her birinin ihtiyaçlarına uygun raporlar üretiyor. Mitsubishi Electric olarak en yüksek düzeyde beklentilere cevap verebiliyor, firmamız bünyesindeki mühendislik deneyimi ışığında üreticilere kolayca çözüm sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka ve dijitalleşme, insanların işsiz kalmasına yol açmayacak"

Webinarlar, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel'in gerçekleştirdiği "Yapay Zeka ve Fabrika Otomasyon Sistemlerinin Geleceği" konulu sunumla sona erdi.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile üreticilerin küresel rekabette kazanacağı avantajlardan ve yapay zeka ile kişiselleştirilecek üretimden bahseden Bizel, dijital dönüşümün bugünü, geleceği ve markanın inovatif teknolojilerini katılımcılarla paylaştı.

Bizel, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric olarak teknolojik çözümlerimizle Türk sanayisine geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurabilme imkanı tanıyoruz. Dijital dönüşüm çağında makineler, çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek. Günümüzde robotlar arası veri transferi giderek hızlanıyor ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyorlar ve bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar. e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor. Aynı zamanda, yapay zeka ve dijitalleşmenin insanların işsiz kalmasına yol açmayacağını söyleyebiliriz. Sadece daha önce olduğu gibi iş kolları ve meslek tanımları değişiyor. İnsanlar, emek ağırlıklı işlerden zihinsel çalışmalara yönelecek. Biz de Mitsubishi Electric olarak, nitelikli insan kaynağı yetişmesi için katkı sunmaya devam edeceğiz."