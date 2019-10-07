Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen "Vizyoner Zirvesi", "dijital gelecek" temasıyla uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

MÜSİAD açıklamasına göre, iki yılda bir düzenlenen "Vizyoner Zirvesi", "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım tarihinde 3.kez kapılarını aralıyor. Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik çalışmalar ve teknolojinin gelişmesiyle yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Zirvede, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin teknoloji hamlelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.



İnsan odaklı, katma değeri yüksek ve milli üretim vizyonuyla çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere dikkat çekmek amacıyla, bu yılki Vizyoner19 Zirvesi'nin konusunu "Dijital Gelecek""olarak belirledi.



Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte ise etkin bir rol oynayan ülke olmasının teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir ekonomik gelişmelerle doğrudan ilgili olduğunu düşünen MÜSİAD, teknolojiye yön veren isimleri Vizyoner19 Zirvesi'nde ağırlayarak bu alanda toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor.



Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirvede; "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği", "Küresel Pazarda Milli Sanayi ve Üretim", "Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları", "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" ile "Dijital Gelecekte Değerlerimiz" konuları 6 farklı oturumda kapsamlı bir şekilde ele alınacak.



Zirvede, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa ve Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü olmak üzere; alanında öncü birçok isim konuşmacı olarak yer alacak.

Vizyoner programları Türkiye'nin milli stratejilerini harekete geçiriyor



Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Vizyoner Zirvesi'nin ilk olarak 2015 yılında düzenlenmeye başlandığını belirterek, Vizyoner programlarının Türkiye'nin milli stratejilerine ve hareket planlarına yol gösterici olduğunu ifade etti.

Önceki dönemlerde "Gelecekle İş Yapmak" ve "Değişen Dünyada Yeni Türkiye" konularının irdelendiğini, bu yıl da o konulara paralel olarak "Dijital Gelecek" temasının işleneceğini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Dünya, her sektörü etkileyen dijital ve teknoloji gelişmeleriyle hızlı bir değişime girdi. Yakın gelecek, siyasi, ekonomik ve kültürel manada birçok yeniliğe gebe. Türkiye'nin bu gelişmeleri yakalaması ve Milli Teknoloji Hamlesini başarı ile gerçekleştirmesi, gelecekte söz sahibi bir ülke olması açısından önemli."