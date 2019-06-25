Son Dakika Haberleri: ‘Dijital Gelecekte İnsan’ tartışıldı
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‘Dijital Gelecekte İnsan’ tartışıldı

2 saat önce

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi 'İnsan Yönetimi Buluşmaları' adı altında düzenlediği programda bu kez iş yaşamında dijitalleşme sürecini ele aldı.

‘Dijital Gelecekte İnsan’ tartışıldı, System.String[]
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi 'İnsan Yönetimi Buluşmaları' adı altında düzenlediği programda bu kez iş yaşamında dijitalleşme sürecini ele aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:33 
marmara, güney, insan yönetimi derneği, türkiye, Ekonomi
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