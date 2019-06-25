‘Dijital Gelecekte İnsan’ tartışıldı
2 saat önce
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi 'İnsan Yönetimi Buluşmaları' adı altında düzenlediği programda bu kez iş yaşamında dijitalleşme sürecini ele aldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:33
İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara
Şubesi 'İnsan Yönetimi Buluşmaları' adı altında düzenlediği programda bu kez iş yaşamında dijitalleşme sürecini ele aldı.
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