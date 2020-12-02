Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak - Son Dakika

Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak

02.12.2020 16:17
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, kente "Kampinova" isimli bir proje kazandırmaya hazırlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, kente "Kampinova" isimli bir proje kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Habitat Derneği iş birliğinde yaşama geçirilecek proje ile Kuşadası'nın "dijital göçebeler" için uğrak noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun projeler geliştirmeye devam eden Kuşadası Belediyesi, Kamp- Karavan Alanı ve Mars Koloni projelerinin ardından Kampinova isimli yeni bir proje için harekete geçti. Projenin yaşama geçirilmesi için Habitat Derneği ile iş birliği protokolü imzalamak üzere Belediye Meclisinden yetki alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kampinova projesi ile Kuşadası çağımızın yeni turist tipi olan dijital göçebelerle tanışacak" dedi.

"Doğanın içinde inovatif bir deneyim"

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray'da yapıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi, meclise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sevk edilen "Kampinova" projesi oldu. Toplantıda projenin yaşama geçirilmesi amacıyla Habitat Derneği ile iş birliği yapmak üzere Başkan Ömer Günel'e yetki verilirken, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır bir sunum gerçekleştirdi. Sezai Hazır, kamp ve karavan alanı olarak kullanılmak üzere Kuşadası Belediyesi tarafından Kuştur Mevkii'nde kiralanan 36 dönümlük arazinin bir bölümünde "Öğren, Eğlen, Yenilen" sloganı ile yaşama geçirilmesi planlanan Kampinova projesinin doğanın içinde inovasyon odaklı bir deneyim alanı olacağını söyledi.

"50 milyar dolarlık dijital göçebe ekonomisi"

Hazır, eğitim, atölye, konaklama, çadır, spor, dinlenme ve ortak çalışma alanları ile sosyal tesislerin bulunacağı projenin başlıca hedef kitlesinin kampçılar ve freelance çalışanlar ile Kampinova'da düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinliklere katılacak kişilerden oluştuğunu söyledi. Kampinova'da Y ve Z kuşağının talepleri doğrultusunda dijital çağın gereklerine uygun çeşitli eğitim ve atölyelerin düzenleneceğini ifade eden Sezai Hazır, alanın çeşitli dijital şenlik ve festivallere de ev sahipliği yapacağını belirtti. Pandemi ile birlikte zamana ve belli bir mekana bağlı kalmaksızın dijital ortamda çalışmalarını yürüten ve "dijital göçebeler" olarak adlandırılan insanların sayısının giderek artmaya başladığına dikkat çeken Habitat Başkanı Sezai Hazır "Dijital göçebeler, dünya genelinde 50 milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyorlar. Pek çok ülke ve kent, dijital göçebeleri kendilerine çekmek için çalışma yürütüyor. Kuşadası'nın bu kentlerden birisi olmaması için hiçbir neden yok" dedi.

"Eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir proje"

Başkan Ömer Günel ise, pandemi ile birlikte insanların yaşam tarzlarının ve anlayışlarının hızlı bir değişim sürecine girdiğini vurgulayarak "Artık yeni bir dünya ve buna bağlı olarak yeni bir turizm anlayışı şekilleniyor. Bu anlayışı ise Y ve Z kuşağının talep ve beklentileri belirliyor. Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden birisi olarak bu değişime ayak uydurmayı ve Kuşadası'nın da yeni turizmden hak ettiği payı alabilmesini istiyoruz. Kampinova, üzerinde yapılaşmanın olmayacağı, eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir proje. Bu proje ile Kuşadası, çağımızın yeni turist tipi olan dijital göçebelerle tanışacak" dedi. Başkan Ömer Günel, Kampinova'nın önümüzdeki yaz başına hazır olacağını söyledi. - AYDIN

Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak

Kuşadası Belediyesi, Habitat Derneği, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz? Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık
Hemşire olduğu için çocuğun velayetini babaya veren mahkeme kararı iptal edildi Hemşire olduğu için çocuğun velayetini babaya veren mahkeme kararı iptal edildi         
16:15
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak         
15:55
BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık         
15:50
İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı         
15:23
İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil         
14:59
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı         
14:26
Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı         
14:15
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı         
12:43
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 16:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei