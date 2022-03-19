'DİJİTAL GÖZ' SANAL SUÇ VE SUÇLUNUN PEŞİNDE - Son Dakika
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'DİJİTAL GÖZ' SANAL SUÇ VE SUÇLUNUN PEŞİNDE

19.03.2022 11:00

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca sanal dünyada işlenen suçlar ve suçluları tespit etmek için çalışıyor.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca sanal dünyada işlenen suçlar ve suçluları tespit etmek için çalışıyor. 'Dijital göz' olarak adlandırılan özel laboratuvarda her türlü dijital materyal özel cihazlar ve yazılımlar sayesinde tek tek inceleniyor. Uzman polisler, bilgisayarlar üzerinden tüm sosyal medya mecralarıyla birlikte internet sitelerini de yakından izliyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Akın Sarper Sarp, Vatandaşlarımız kişisel bilgilerini tanımadıklarıyla paylaşmasın. Sanal alışveriş yapacaklarında da sanal kart kullanmalarını öneriyoruz dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca sanal dünyada işlenen suçlar ve suçluları tespit etmek için görev yapıyor. Alanlarında uzman polisler, bilgisayarlar üzerinden tüm sosyal medya mecralarıyla birlikte internet sitelerini de yakından izliyor. Resmi polis araçlarının sokak ya da mahalle aralarında yaptığı devriye görevini, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri sanal ortamda gerçekleştiriyor. Kimi zaman paylaşılan bir tweet, kimi zaman yayınlanan bir fotoğraf ya da videoda suç unsurunun olup olmadığı, özel yazılımlar aracılığıyla kısa sürede taranıyor. Bunların içerisinde hakaret, dolandırıcılık, yasa dışı faaliyetlerde bulunan toplulukların bildirileri, terör örgütlerinin paylaşımları, çocuk pornosu başta olmak üzere çok sayıda konu polisin dikkatinden kaçmıyor.

DİJİTAL GÖZ

Yasa dışı bir durum tespit edildiğinde adli işlemler anında başlatılıyor. Sanal devriye sırasında zaman zaman yardım isteyenler de oluyor. Hayati tehlikesi olduğu yönünde paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarının sesini de yine bu ekipler sanal devriye sırasında duyarak, ilgili birimleri harekete geçiriyor. Sadece sanal devriye değil, emniyet birimlerinin yaptığı operasyonlar sonucunda elde edilen dijital veriler de siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne getiriliyor. Kimi zaman suç unsuru taşıyan veriye ulaşmanın önüne geçmek için bilgisayarların harici ya da dahili belleklerinin yakılması, kırılması ya da suya atılması sonucu zarar görmesi de bilgiye ulaşmanın önüne geçemiyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 'Dijital göz' olarak adlandırılan özel laboratuvarda her türlü dijital materyal özel cihazlar ve yazılımlar sayesinde tek tek inceleniyor. Cep telefonları için kullanılan en küçük hafıza kartları dahi zarar görmüş olsa da içindeki veri kurtarılabiliyor.

İNTERNETTE YAPILAN HER İŞLEM İZ BIRAKIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Akın Sarper Sarp, kanunlar çerçevesinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesini yaptıklarını söyledi. İnternet üzerinden sanal devriye faaliyetlerinin özel yazılımlarla gerçekleştirildiğini de anlatan Sarp, 'Bu kişileri anlık olarak özel yazılımlarla izliyoruz. Bu tarz hesapları tespit edince Cumhuriyet Savcılıklarından izin alarak açık kaynak izlemesi yapıyoruz. Suç konusuna göre de ilgili birimlere yönlendiriliyor dedi. İnternette yapılan her işlemin iz bıraktığını da kaydeden Sarp, 'Vatandaşlarımız kişisel bilgilerini tanımadıklarıyla paylaşmasın. Sanal alışveriş yapacaklarında da sanal kart kullanmalarını öneriyoruz. Sosyal medya hesaplarının şifresi harf ve rakamlardan oluşturulmalıdır. Cep telefonlarına gelen linklere tıklamamalarını tavsiye ederiz diye konuştu.

Sosyal medya hesabının çalınmasının da bir suç olduğunu belirten Sarp, başvuru yapılması halinde suçlunun tespitiyle ilgili işlemlerin başlatıldığını sözlerine ekledi.

'DİJİTAL GÖZ' SANAL SUÇ VE SUÇLUNUN PEŞİNDE
'DİJİTAL GÖZ' SANAL SUÇ VE SUÇLUNUN PEŞİNDE
'DİJİTAL GÖZ' SANAL SUÇ VE SUÇLUNUN PEŞİNDE

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İnternet, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DİJİTAL GÖZ' SANAL SUÇ VE SUÇLUNUN PEŞİNDE - Son Dakika


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