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Dijital güvenlik için 7 ipucu - Son Dakika

Dijital güvenlik için 7 ipucu

05.07.2021 10:34
Dijital güvenlik için 7 ipucu, System.String[]

İnternette vakit geçirme oranı pandemi süreciyle birlikte hiç olmadığı kadar yükseliş gösterdi. Bu durum, özellikle kötü niyetli kişiler ve hesaplara hedef olma oranında da artışa neden oluyor. Yaşanan tüm bu gelişmeler ise kişisel verilerin nasıl korunacağıyla ilgili pek çok endişeyi ve soruyu beraberinde getiriyor. Ancak bu endişeleri giderecek, kişisel verileri meraklı gözlerden koruyacak basit önlemler bulunuyor.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, kişisel verileri güvenli tutmaya yönelik basit ve etkili önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Verileri yedeklemek

Dijital verilerin kopyalarını tutmak, kişisel verileri korumanın en basit yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntem genellikle göz ardı edilir. Verileri yedeklemek, herhangi bir cihazın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde bilgi ve belgelerin güvende olacağı anlamına gelir. Harici bir sabit sürücü kullanılarak veriler kolayca yedeklenebilir. Çevrimdışı güvenlik özelinde ise, önemli belgeler taranarak ve bilgisayara kaydedilerek önlem alınabilir. Verileri yedeklemenin bir diğer yolu ise bulut depolama çözümleridir. Belli bir kapasiteye kadar ücretsiz de yararlanılabilen bulut depolama çözümleri, yedeklenen bütün verilere internet bağlantısının olduğu her yerden ulaşılabilme olanağı sunuyor. Ayrıca yedeklenen verilerin en yüksek güvenlik seviyesinde saklanmasını sağlıyor.

Şifreleri düzenli olarak değiştirmek

Mevcut şifreler en az 15 karakter uzunluğunda olmalı ve sık sık değiştirilmelidir. Daha da önemlisi, şifreler cihazınızın yakınında yazılı olarak saklanmamalı veya cihazın üzerine yazılmamalıdır.

Doğum günü ve adres bilgilerini yayınlamamak

Sosyal medya hesaplarında yer alan adres, doğum günü gibi bilgiler kötü amaçlar için kolayca kullanılabilir. Bu riskin önüne geçmek için, doğum günü veya yaşanılan yer gibi bilgiler online platformlarda yayınlanmamalıdır.

Kamera ve Bluetooth'u kontrol etmek

Bilgisayar korsanlarının kapalı olduğu taktirde dahi kameraya erişmesinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda kamera kapatılarak önlem alınabilir. Bluetooth ise korsanlar için açık bir kapı olabileceğinden mutlaka kapalı tutulmalıdır.

Açık kablosuz ağları kullanmamak

Wifi sinyalleri genellikle evin dışına kadar ulaşır, dolayısıyla bilgisayar korsanları için kolay bir hedef olur. Basit olmayan harf, rakam ve özel karakterlerin karışımından oluşan bir şifre kullanılarak bu duruma önlem alınabilir. Bunun yanı sıra genel kullanıma açık kablosuz ağları kullanmaktan kaçınmalı ve eğer kullanılırsa da, site adreslerinin HTTP yerine HTTPS ile başladığından emin olunmalıdır.

Antivirüs yazılımı kullanmak

Kötü amaçlı yazılımlar birçok bilgisayarın başına bela olur ve virüsler, casus yazılımlar gibi risk faktörlerini içerir. Kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmanın en iyi yolu, iyi bir antivirüs yazılımına sahip olmaktır.

Bildirimleri-uyarıları açmak

Dolandırıcılar bütün önlemlere rağmen uygulanan tedbirleri aşmanın bir yolunu bulabilirler. Bu gibi durumlarda, zararı asgari düzeyde tutmak için en kısa zamanda bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir. Günümüzde birçok banka olağandışı aktiviteleri tespit eden ücretsiz bildirimler-uyarılar gönderiyor. Hesabın bulunduğu bankayı arayarak veya internet şubesi üzerinden mevcut uyarıları-bildirimleri açarak, yaşanabilecek olası bir problemin önüne geçmek mümkün.

Dijital güvenlik için 7 ipucu

İnternet, Sigorta, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dijital güvenlik için 7 ipucu - Son Dakika


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