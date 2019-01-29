“Dijital güvenlik, kamuda en öncelikli gündem maddesi olmalı”
1 saat önce
ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, "Devletlerin tüm verileri artık dijital ortamlarda.
ESET Türkiye
Satış Müdürü Asım Akbal, "Devletlerin tüm verileri artık dijital ortamlarda. Bu nedenle dijital güvenlik, kamuda en öncelikli gündem maddesi olmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15
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