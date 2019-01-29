Son Dakika Haberleri: “Dijital güvenlik, kamuda en öncelikli gündem maddesi olmalı”

“Dijital güvenlik, kamuda en öncelikli gündem maddesi olmalı”

1 saat önce

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, "Devletlerin tüm verileri artık dijital ortamlarda.

“Dijital güvenlik, kamuda en öncelikli gündem maddesi olmalı”, System.String[]
ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, "Devletlerin tüm verileri artık dijital ortamlarda. Bu nedenle dijital güvenlik, kamuda en öncelikli gündem maddesi olmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı Tuğçe Aral'ın, "Makyaj Yok, Popo Var" Notunu Eklediği Fotoğrafla Olay Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 01:15:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Dijital güvenlik, kamuda en öncelikli gündem maddesi olmalı”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]