Dijital imza ile banka hesabı açılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) hazırladığı tebliğ taslağına göre, 1 Ocak 2021'den itibaren şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek.

BDDK'nın hazırladığı tebliğ taslağında, "Bu Tebliğin amacı, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir" denildi.

Tebliğ taslağının, "uzaktan kimlik tespitinde sorumluluk" başlıklı bölümünde şöyle denildi: "Uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi yanlış tespit riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamak bankanın sorumluluğundadır. "Banka uzaktan kimlik tespiti ile kimlik tespiti gerçekleştirdiği kişileri farklı bir risk profilinde izler."Bu kişilerce yapılan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanır. "Kişilere ya da üçüncü bir tarafa yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispatyükümlülüğü bankadadır."Bu Tebliğde yer alan şartlar dahilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılması halinde kimlik doğrulamada Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının gerekleri yerinegetirilmiş sayılır."Bankanın Yönetmelikte ve bu Tebliğde yer alan hükümlere uyum durumu, şikayetler ve dolandırıcılık olayları gibi unsurların değerlendirilmesi neticesinde ve gerekli görülenhallerde uzaktan kimlik tespiti kullanımını kısıtlamaya veya durdurmaya Kurul yetkilidir."