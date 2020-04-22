"Dijital İş Ortağım" programıyla KOBİ'lere rehberlik edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Dijital İş Ortağım' programıyla KOBİ'lere rehberlik edecek - Son Dakika Ekonomi

"Dijital İş Ortağım" programıyla KOBİ'lere rehberlik edecek

6 saat önce

Vodafone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında değişen iş yapış şekillerini ve yeni pazarlama fırsatlarını Dijital İş Ortağım Programı ile işletmelerle buluşturdu.

Vodafone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında değişen iş yapış şekillerini ve yeni pazarlama fırsatlarını Dijital İş Ortağım Programı ile işletmelerle buluşturdu.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Business, Dijital İş Ortağım Programı ile büyük işletmelerin, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarına ilham olmasını hedefliyor.

Dijital İş Ortağım Programı, KOBİ'lerin faaliyetlerini kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürmeleri için çözümler sunuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dijital İş Ortağım Programı'nın konukları GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ile Manisa'dan Arçelik-Mondial ve İşbir bayisi Güneş Çetin oldu.

Öget Kantarcı, salgın sürecinde e-ticarette yaşanan gelişmeleri, alınan önlemleri ve işletmeler için yeni fırsatları değerlendirirken; Güneş Çetin de KOBİ'ler için dijital platformlardaki pazarlama ve yurt dışına açılabilme imkanlarına ilişkin sorularıyla küçük ve orta boy işletmelerin sesi oldu.

"İş sürekliliğini sağlayan çözümleri paylaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, koronavirüs salgınının tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştirdiğini belirterek, bu süreçte dijitalleşmenin, kesintisiz ve güvenli bağlantının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Bu sürecin en az hasarla ve en kısa sürede atlatılacağına inandıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde 99,9'unu oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ'lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe, hatta artık bugüne diyebiliriz, hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Vodafone olarak, tam bu noktada devreye giriyor ve KOBİ'lerimize dijitalleşme yolculuklarında rehberlik ediyoruz. KOBİ ziyaretlerimizi de mevcut koşullara uygun şekilde tamamen dijital ortama geçirdik. Ayrıca Vodafone.com.tr içinde müşterilerimizi uzaktan çalışma ile ilgili bilgilendirmek üzere bir blog oluşturduk. Burada hem uzaktan çalışma ipuçları hem de uzaktan çalışmaya destek veren, iş sürekliliğini sağlayan çözümlerimizi paylaşıyoruz.

İşletmeler de ilgilendikleri ürünlere internet sitemiz üzerinden başvuru bırakabiliyor. Ardından müşteri temsilcimiz işletmelerimizi arayarak ya da sanal ortamda video bağlantısı kurarak ihtiyaçlarını öğreniyor ve o ihtiyaçlara uygun çözümler öneriyor. Bu çözümlerle, işletmelerin evden çalışırken de güvenli ve kesintisiz bağlantı kurmasını, şirket verilerini de koruma altında tutmasını sağlıyoruz, çünkü biliyoruz ki KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür. Vodafone Business olarak bu süreçte işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya, özellikle uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam edeceğiz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:27 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararı
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 19:39:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dijital İş Ortağım" programıyla KOBİ'lere rehberlik edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]