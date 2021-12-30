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Dijital kartvizite 8 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Dijital kartvizite 8 milyon liralık yatırım

30.12.2021 10:39
Dijital kartvizite 8 milyon liralık yatırım

Dijital kartvizit pazarında fark yaratanlar, yeni yatırım ve girişimlerle metaverse'e hazırlanıyor.

Dijital kartvizit pazarında fark yaratanlar, yeni yatırım ve girişimlerle metaverse'e hazırlanıyor. Yeni dönemin inovatif girişimlerinden Voila Card, uluslararası finans şirketi Level Up Invest'ten yatırım aldığını duyurdu. Voila Card Kurucu Ortağı Burak Karabacak, "Level Up Invest 8 milyon lira yatırımla yüzde 20 hissemize sahip olarak ekosistemimize katıldı. Birlikte metaverse yolculuğumuzu hızlandıracağız" dedi.

Henüz emekleme aşamasında olan metaverse, pek çok sektörün Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde yerini çoktan aldı. Pandemide sosyal mesafe kavramıyla cazibesi giderek artan dijital kartvizitler, metaverse'de iş insanlarının kimliğini temsil etmeye hazırlanıyor. Market Research Future (MRFR) tarafından yapılan araştırmaya göre, giderek büyüyen küresel dijital kartvizit pazarının 2027'ye kadar yıllık ortalama yüzde 11,2'lik bileşik büyüme oranıyla 242,3 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan yeni yaklaşımların dijital kartvizit pazarının gelişimini hızlandırdığını belirten Voila Card Kurucu Ortağı Burak Karabacak, "Pazarın büyüme potansiyeli, yeni iş birlikleri ve yatırımları beraberinde getiriyor. Kişisel bilgileri aktarırken arkada bıraktığı izi takip ederek anlamlı veri ve içgörülere dönüştüren yeni nesil kartvizit teknolojimizle dijital kartvizitleri verimli bir dijital pazarlama enstrümanı haline getirdik. Metaverse gibi diğer evrenlerde de iş insanları arasında doğrulama sistemine dönüşmeyi hedefliyoruz. Level Up Invest iş birliğiyle girişimci yönümüzü finansal açıdan destekleyerek metaverse gibi evrenlerde inovasyonun yön verdiği dijital kartvizit ekosistemi yaratacağız" dedi.

METAVERSE PAZARIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Sanal gerçeklik teknolojisinin yarattığı metaverse gibi sanal evrenlerin yeni nesil dijital kartvizit teknolojilerinin geleceğini şekillendireceğini belirten Burak Karabacak, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İş ilişkilerinin bir kısmı metaverse'e taşındığında bu evrendeki tanışma anlarına da talibiz. 2024 yılında 20 milyon kullanıcıya ulaşarak kişilerin gerçekliğini kanıtlayan ve verimli ilişkiler kurmasını sağlayan öneri algoritmamızla, sektörün en güçlü networking kiti haline gelmeyi hedefliyoruz. Uluslararası finans şirketi Level Up Invest ortaklığını bu hedefe giden yolda bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Metaverse gibi farklı evrenlerde iş insanları arasında doğrulama sistemine dönüşme vizyonuna ulaşabilmek zorlu bir süreci beraberinde getiriyor. Bu vizyon doğrultusunda doğru bir yatırımcıyla el sıkıştığımızı düşünüyoruz"

RAPORLAMA SİSTEMİYLE ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINI ÖLÇÜYOR

Yeni nesil akıllı kartvizit teknolojisiyle kişisel bilgileri dijitale taşımaktan çok daha fazlasını sunduklarını belirten Karabacak, "Gerçekçi içgörülere dayalı raporlama sistemimiz sayesinde kişileri kategorilere ayırıyoruz. Tüm kartvizitlerimiz aynı anda yeniden hedefleme listesine ekleniyor. Böylece reklamverenleri örneğin satın alma sorumluları gibi nokta atışı bir hedef kitleyle buluşturuyoruz. Çok sayıda şirket, satış temsilcilerinin performansını Voila Card üzerinden ölçebiliyor. Çünkü mevcut sistemler sadece sanal adımları analiz edebiliyor. Raporlama sistemimizle çalışanların gerçek hayattaki adımlarını takip edip sahadaki performanslarını ortaya çıkarıyoruz. Böylece şirketlerin performans değerlendirme süreçlerini de verimli hale getiriyoruz" diye konuştu.


Dijital kartvizite 8 milyon liralık yatırım
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Uluslararası Finans Şirketi, Burak Karabacak, Metaverse, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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