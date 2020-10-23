"Dijital kimlikle birlikte ıslak imza gerektiren birçok işlem uzaktan yapılabilecek" - Son Dakika

"Dijital kimlikle birlikte ıslak imza gerektiren birçok işlem uzaktan yapılabilecek"

23.10.2020 14:10

ID2020 projesiyle tanınmaya başlayan dijital kimlikle beraber insanlar; bankalar, tapu daireleri, nikah daireleri, sigorta şirketleri, hastaneler gibi birçok yerde tek bir kimlikle işlemlerini gerçekleştirecek.

ID2020 projesiyle tanınmaya başlayan dijital kimlikle beraber insanlar; bankalar, tapu daireleri, nikah daireleri, sigorta şirketleri, hastaneler gibi birçok yerde tek bir kimlikle işlemlerini gerçekleştirecek. Dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi konusunda çözümler geliştiren bir yazılım firmasının CEO'su Hafize Özdilek, "Dijital kimlikle beraber kullanıcılar, farklı formatlarda kimlikler taşımak zorunda kalmayacaklar. Nüfus daireleri, tapu daireleri, nikah daireleri, kağıt ve ıslak imza gerektiren her türlü işlemlerde yürütülecek bir platform oluşturduk. İnsanlar artık fiziken bir yerde bulunmaya gerek olmadan kimlik doğrulama gerektiren her işlemde bulundukları yerden güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilir hale geleceklerdir" dedi.

Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma hayatımıza girdi. ID2020 projesiyle tanınmaya başlayan dijital kimlikle insanlar; bankalar, tapu daireleri, nikah daireleri, sigorta şirketleri, hastaneler gibi birçok yerde tek bir kimlikle işlemlerini gerçekleştirecekler. Identech'in CEO'su Hafize Özdilek, dijital kimliğin platformlarla olan entegrasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dijital kimlikle beraber kullanıcılar, farklı formatlarda kimlikler taşımak zorunda kalmayacaklar"

Özdilek, dijital kimliğin dijital platformlarla olan entegrasyonuyla kimliklerin güven altına alındığını vurgulayarak, "Yaşadığımız sorunların en başında güvenlik açıkları yer alıyor. Kimlik kartlarından kaynaklı dolandırıcılık işlemleri hem vatandaşın hem de şirketlerin sıkıntılarından bir tanesi olarak yer alıyor. Bunların çözüme kavuşması için çok fazla emek harcanıyordu. Biz bu konuda çözümler üretmeyi hedefledik. Dijital kimlikle beraber kullanıcılar, farklı formatlarda kimlikler taşımak zorunda kalmayacaklar. Kovid-19 süreciyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve uzaktan doğrulamalarda kullanılan ve blok zinciriyle desteklenmiş bir teknolojiyi sunuyoruz. İnsanların artık herhangi bir ortamda bulunmadan nüfus daireleri, tapu daireleri, nikah daireleri, kağıt ve ıslak imza gerektiren her türlü işlemlerde yürütülecek bir platform oluşturduk. Dijital kimlik entegrasyonu olan herhangi bir platformda bir kez kayıt olmakla sonraki tüm platformlarda ek bir işleme gerek kalmadan işlerini halledebilecekler. Ancak tüm bunları yaparken de kimlik verileri tamamen kendilerinin kontrolünde olacaktır. Bu nedenle bir yandan dijital kimlik artık kişisel verileri daha fazla güvene alma ve kişilerin verilerini kendilerinin yönetmesine imkan sağlarken, diğer yandan kimlik hırsızlıklarından kaynaklı dolandırıcılık vakaları ortadan kaldırılacaktır. Dijital kimliğin dijital dönüşüm teknolojileriyle entegre edilmesiyle de insanlar artık fiziken bir yerde bulunmaya gerek olmadan kimlik doğrulama gerektiren her işlemde bulundukları yerden güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilir hale geleceklerdir." diye konuştu.

"Yerli ve milli olarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Biyometrik verilerle doğrulanan güvenli bir sistem olduğuna işaret eden Özdilek, "Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu sebebiyle, şirketlerin güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve bu sistemlerle entegre olması açısından faaliyet gösteriyoruz. Yerli ve milli olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. uluslararası regülasyonlar sebebiyle hayatımıza giren teknolojik platformları yurtdışına açılmayı da hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bankalar, sigorta şirketleri, sağlık sektörü gibi doğrulama gerektiren birçok alanda bu teknolojiyi kullandıklarının altını çizen Özdilek, "Kağıt kullanımını ortadan kaldıran bir sistem. Esas temelimiz güvenli olarak bunu sunmaktır. Yakın bir tarihte Türkiye'de bu teknolojiyi kullanmayan kalmayacaktır diye düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Dijital kimlikle birlikte ıslak imza gerektiren birçok işlem uzaktan yapılabilecek

hastaneler, Sigorta, Evlilik, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Dijital kimlikle birlikte ıslak imza gerektiren birçok işlem uzaktan yapılabilecek' - Son Dakika Ekonomi

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