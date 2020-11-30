Dijital kongrede farklı ülkelerden 17 hastanın kalp damarları açıldı - Son Dakika

Dijital kongrede farklı ülkelerden 17 hastanın kalp damarları açıldı

30.11.2020 14:05
Dijital kongrede farklı ülkelerden 17 hastanın kalp damarları açıldı, System.String[]

11. CTO Essentials Kongresi'nde, 3 gün boyunca canlı yayınlarda dünyanın farklı ülkelerindeki 17 hastanın tam tıkalı kalp damarları açıldı.

11. CTO Essentials Kongresi'nde, 3 gün boyunca canlı yayınlarda dünyanın farklı ülkelerindeki 17 hastanın tam tıkalı kalp damarları açıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Behlül Altunkeser, yaptığı yazılı açıklamada, dijital ortamda 26-28 Kasım'da düzenlenen kongrenin, son gününde 17 hastadan 6'sının Konya'da operasyona alındığını belirtti.

Bu çok zorlu 6 hastanın da damarlarının canlı yayında başarıyla açıldığını ifade eden Altunkeser, operasyonlarda tamamen farklı malzeme ve tekniklerin uygulandığını, uzun ve zorlu bir operasyon süreci yaşadıklarını bildirdi.

Kovid-19 sebebiyle dünyanın farklı ülkelerindeki kardiyologlara canlı irtibatla müdahalelerin aktarıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Altunkeser, vakalara müdahale edilirken canlı bağlanan kardiyologların soru ve katkılarının olduğunu dile getirdi.

Hollanda, Almanya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'den 17 ayrı hastaya zorlu müdahalelerin yapıldığını aktaran Altunkeser, Türkiye'den sadece İstanbul ve Konya'nın canlı yayın merkezi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Altunkeser, kongre merkezlerinden birisinin Konya olmasının da gururunu yaşadıklarını ifade ederek, hastalara müdahale eden Prof. Dr. Nazif Aygül, Doç. Dr. Kenan Demir ve CTO Klüp Başkanı Ömer Göktekin'e teşekkür etti.

Dünya çapındaki salgın döneminde kalp hastalarına müdahale etmenin önemli olduğunu vurgulayan Altunkeser, dünyadaki ölüm sebeplerinin başında salgın döneminde de kalp hastalıklarının olduğunu aktardı.

Kongre süresince 3 gün boyunca yapılan canlı yayınların hem Türkiye hem de dünyada çok ciddi ilgi gördüğünü, bunu istatistiklerle teyit ettiklerini belirten Altunkeser, Konya'daki vakalara canlı bağlantı tıklanma sayısının 5 bin 177 olduğunu bildirdi.

Selçuk Üniversitesi, Türkiye, Konya, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital kongrede farklı ülkelerden 17 hastanın kalp damarları açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu? Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı         
13:45
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi         
13:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak         
12:49
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı         
11:29
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 14:44:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital kongrede farklı ülkelerden 17 hastanın kalp damarları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei