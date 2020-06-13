Dijital liderler KOBİ'lerin yeni dönemine rehberlik ediyor - Son Dakika

Dijital liderler KOBİ'lerin yeni dönemine rehberlik ediyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, pandemi döneminde online platformda KOBİ'ler ile buluşmaya devam ediyor.

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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, pandemi döneminde online platformda KOBİ'ler ile buluşmaya devam ediyor.


TÜRKONFED açıklamasına göre, Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) de ücretsiz dijitalleşme desteği sağladığı etkinlik serisinin dördüncüsüne, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Softtech Genel Müdürü Melih Murat Ertem ve Türkiye İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Kaan Koşvar katıldı.


"400 bin işletmeye 215 milyar TL tutarında ticari kredi kullandırdık"

Toplantıdaki görüşlerine yer verilen Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, pandemi döneminde farklı bir misyon üstlendiklerini belirterek, "Bu dönemde gerek üretim gerekse istihdam gücünü korumak için Hazine yönetimi ile interaktif bir şekilde ihtiyaçları çok iyi analiz ederek çeşitli destek paketleri oluşturduk. 400 bin işletmeye 215 milyar TL tutarında ticari kredi kullandırdık. Bu işletmelerin yüzde 80'i KOBİ. Geldiğimiz aşamada bankacılık sektörünün ticari kredilerinin yüzde 11'i KGF garantisiyle verildi Ayrıca dünyada ilk kez bir Kredi Garanti Fonu, bireylerin kredilerine de kefil oldu. Salgın döneminde sosyal kaygıların giderilmesi ve bireysel ihtiyaçların karşılanmasına destek vermek adına 7 milyon vatandaşımıza 40 milyar TL'nin üzerinde bireysel kredi kullandırılmasını sağladık." ifadelerini kullandı.


"Yeni dönemde dijitalleşmeye, tarıma ve kadın iş gücüne odaklanacağız"

KGF'nin hedef kitlesinin KOBİ'ler olduğunu aktaran Akdeniz, "KGF olarak hem dijitalleşme yoluyla kurumların verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarını hem de bizzat teknoloji üretmelerini önemsiyoruz ve destekliyoruz. Ülke olarak ekonomik gelişim yolunda kaçırdığımız treni yakalayabilmenin en somut yolu, üretimde teknolojiyi daha etkin kullanıp katma değerli ürünler sunmak ve yazılıma odaklanmaktan geçiyor. Teknoloji alanında ülke olarak somut adımlar atmalıyız. Bununla birlikte insanımız da yeniliklere çok açık. Eğer iyi fikirleri varsa, teknoloji alanında üretim yapmak istiyorlar ancak sermaye birikimleri yetersiz ise kendilerine finansman imkanı sunmak için üzerimize düşeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.


"Bir an önce teknolojiye ve yazılıma yatırım yapmalıyız"

Türkiye İş Bankası iştiraki Softtech'in Genel Müdürü Melih Murat Ertem ise KOBİ'lerin dijitalleşmeye bakışına ilişkin şunları kaydetti:


"İşletmeler dijitalleşmenin öneminin farkında ancak büyük bir bölümü, yalnızca operasyonel giderlerinin azalmasına odaklanıyor. Söz gelimi 10 kişinin yapacağı işi, bir robotun yapması için dijitalleşme yatırımı gerçekleştirmek istiyor. Operasyonel giderlerin azaltılması, bir işletme için hiç kuşkusuz çok değerli ancak dijitalleşmeyi sadece bu yönüyle değerlendiremeyiz. Bunun yanı sıra, TÜBİSAD'ın dijitalleşme raporunda çok çarpıcı bir rakam var, buna göre kaçak yazılım kullanma oranımız yüzde 56. Bu da bize, merdiven altı şirketlerde, küçük bilgisayarlarda hayatımızı sürdürmeye çalıştığımızı gösteriyor. Ancak çağın ihtiyaçlarına bu şekilde karşılık vermemiz mümkün değil. Bir an önce teknolojiye ve yazılıma yatırım yapmalıyız. Biz de Softtech olarak bu süreçte KOBİ'ler için bulut tabanlı çözümlerle fırsat yaratıyor, onlara 'know-how'ımızı sunuyoruz. KOBİ'lerin dijitalleşmeyi stratejik görmeleri ve bu yolculukta bizim gibi onlara destek olan firmalarla birlikte hareket etmeleri çok önemli."

"Pandemi döneminde dijitalin sunduğu konfora hızla alıştık"

Türkiye İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Kaan Koşvar ise pandemi ile birlikte dijital işlemlerin ve ödeme sistemlerinin geri dönüşü olmayacak şekilde büyük bir sıçrama gösterdiğini dile getirdi.


Koşvar, "Bankamız rakamları üzerinden örnek verecek olursam, pandemi öncesi yüzde 83'lerde olan dijital işlemlerin oranı bu dönemde yüzde 95'e yükseldi. Temassız işlemler altı katına çıktı ve yalnızca son üç ay içinde 430 bin kişi ilk kez temassız işlem yaptı. Kafamızdaki paradigmalar ve korkular yıkıldı, bu konfora çok hızlı bir şekilde alıştık. İşte bu nedenle işletmelerin, kullanıcıların alıştığı bu konforu sağlamaları ve daha da artırmaları için dijitalleşmeye yatırım yapmaları gerekiyor." açıklamasında bulundu.


"E-ihracat yapan işletmeler lokal ödeme yöntemlerini kullanmalı"

Türkiye'deki ticaret içinde e-ticaretin payının, pandemi döneminde yüzde 5,3'ten yüzde 6,7'ye çıktığını belirten Kaan Koşvar, şunları kaydetti:


"Gelişmiş ülkelerin yüzde 12, Çin'in yüzde 30 seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurursak önümüzde ciddi bir mesafe var. İşte bu noktada, e-ihracat yapan işletmelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri, mal satacakları pazarın lokal ödeme yöntemlerini kullanmaları çünkü her millet kendi ödeme yöntemini güvenli buluyor.

E-ticaretin hızla kabuk değiştirdiği bu dönemde biz de özellikle e-posta, sosyal medya ve çağrı merkezi üzerinden satış yapan firmalar için 'Linkle Tahsilat" yöntemini geliştirdik. Bu hizmet ile işletmeler, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine SMS, e-posta veya diğer iletişim uygulamaları yoluyla gönderecekleri bir link aracılığıyla tahsilat yapma olanağı buluyor. Türkiye İş Bankası olarak işletmelerin dijitalleşmesine ve yurt dışına açılmalarına katkı sunmak için bu gibi yenilikçi ürünlerle kendilerine yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz."

Dijital dönüşüm alanında ücretsiz ve bire bir koçluk hizmeti için başvuru alımı devam ediyor


Öte yandan açıklamaya göre, iki yılda dokuz kentte üç bin KOBİ'ye ulaşan ve mayıs ayı itibarıyla online platformda düzenlenmeye başlayan Dijital Anadolu Projesi, gelecek dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek. Dijital Anadolu'nun beşinci online etkinliği, 25 Haziran'da düzenlenecek.


Ayrıca, TÜRKONFED tarafından kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi de Türkiye İş Bankası iş birliği ve BANDWITT çözüm ortaklığında Dijital Anadolu Projesi ile ulusal ölçekte ve online olarak KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmeyi sürdürecek. Proje kapsamında, DDM'nin web sitesi "www.ddm.org.tr" üzerinden sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ'lere, dijitalleşme karnesi ve yol haritası ücretsiz olarak sunuluyor.

Dijitalleşme karnesi oluşan KOBİ'ler içinden randevu talep eden ilk 100 şirkete BANDWITT tarafından ücretsiz olarak verilecek dijital dönüşüm alanındaki bire bir koçluk hizmeti için başvuru alımı da devam ediyor.

Türkiye İş Bankası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital liderler KOBİ'lerin yeni dönemine rehberlik ediyor - Son Dakika

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