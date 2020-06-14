'Dijital Liderler Mersin'de projesi - Son Dakika

'Dijital Liderler Mersin'de projesi

Mersin Büyükşehir Belediyese Kariyer Merkezi ile İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu işbirliğinde, 'Dijital Liderler Mersin'de projesi başlatıldığı bildirildi.

'Dijital Liderler Mersin'de projesi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyese Kariyer Merkezi ile İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu işbirliğinde, 'Dijital Liderler Mersin'de projesi başlatıldığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, poje kapsamında yapılan 'Akademik ve Profesyonel Buluşmalar'ın ilk konuğu Ali Express Türkiye ve Mena Bölge Müdürü Yaman Alpata oldu.


"Büyük yatırımcılar için her alanda cazibe merkezi olmak istiyoruz"


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kariyer Merkezi'nin çalışma hayatına, işgücüne katılıma ilişkin faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşla işbirliği halinde oluğunu belirterek, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Kariyer Merkezi, Mersin'deki işgücü piyasasındaki kurumlar arası işbirliği için önemli bir noktada bulunuyor. Kariyer Merkezi tarafından İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu da bu noktada kentte sağlanan işbirliğine katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz vizyon ile Mersin'in kalkınması ve bir refah kenti olmasını sağlayacak her türlü gelişmeyi planlamayı yapıyoruz. Teknolojik olarak sürekli gelişen ve değişen dünyada, dijital platformda çalışmalar yapma gayreti içerisindeyiz" dedi. Seçer, Mersin'in yatırımcılar için her alanda cazibe merkezi olmasını istediklerini ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde üst düzey firma yöneticilerini Mersin'de misafir ederek, işgücü piyasasıyla buluşturacağız" diye konuştu.


" Mersin Büyükşehir Belediyesi, diğer illere örnek teşkil edebilir"


Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu üyelerinin de katıldığı çevrimiçi görüşmede konuşan Yaman Alpata, 'Covid 19 sonrası Çukurova'dan e-ticaret fırsatları' konusunda açıklamalarda bulundu. Alpata, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunun kendileri açısından çok önemli olduğunu, diğer illere de örnek teşkil ederek bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti. Mersin'de kurulan bu işbirliğinin Ali Express'in eğitim, dijital dönüşüm ve e-ticaret çerçevesindeki projeleri için bir fırsat olduğunu söyleyen Alpata, bu nedenle önümüzdeki süreçte Mersin'i ziyaret etmeyi planları arasına aldıklarını kaydetti.


"Yeni döneme, işbirliği önceliğinde hazırlanmalıyız"


Projenin iş dünyasını temsil eden paydaşlarından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ise "Mersin iş dünyası olarak, 'yeni normal' olarak isimlendirilen yeni döneme, işbirliği önceliğinde hazırlanmalıyız. Mersin olarak, Covid 19 öncesinde işgücü piyasasını temsil eden birçok kurum ve kuruluşun yer aldığı İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu, bu işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yeni döneme adaptasyonunu sağlayacak kurumsal ve mali nitelikteki çalışmalarımızı bu süreçte sürdürmeye devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen projenin bir paydaşı olarak, Mersin'e hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.


Kariyer Merkezi Şube Müdürü Serkan Özada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Ekim 2019'da açılan Kariyer Merkezi'nin iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik Türkiye'de model olacak çalışmaları hayata geçirdiğini belirtti. Özada, "Covid 19 sürecinden sonra hedef kitlelerimize, döneme özgü projelerle destek vermeye çalışıyoruz. Akademik ve Profesyonel Buluşmalar Projesi'nin en güçlü yanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen çok taraflı bir proje olması" şeklinde konuştu.


'Akademik ve Profesyonel Buluşmalar' ile Türkiye'nin birçok ünlü ismi Mersin ile çevrimiçi olarak buluşacak. 4 ay sürmesi planlanan proje, 15 günde bir ünlü konukların sunumuyla ve konuya özel hedef kitle çalışmalarıyla devam edecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Dijital Liderler Mersin'de projesi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti 8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah         
17:55
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü         
17:42
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler         
17:33
Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:30
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder         
17:13
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu         
16:43
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı         
16:38
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir         
16:13
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Van'da bir Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı         
15:49
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size         
15:49
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü         
14:35
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi         
14:19
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş         
14:19
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı         
14:09
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor         
13:39
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada         
13:29
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi         
13:21
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı         
13:17
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı         
13:13
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları         
12:54
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı         
12:52
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada         
12:52
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu         
12:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 18:03:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dijital Liderler Mersin'de projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]