Dijital liderlerden KOBİ'lere "yeni normal" tavsiyeleri - Son Dakika

Dijital liderlerden KOBİ'lere "yeni normal" tavsiyeleri

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ile KOBİ'leri altıncı kez çevrim içi platformda bir araya getirdi.

Dijital liderlerden KOBİ'lere

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ile KOBİ'leri altıncı kez çevrim içi platformda bir araya getirdi.

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, çevrim içi platformda KOBİ'ler ile buluşmayı sürdürüyor. Etkinlik serisinin altıncısı, Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü Hüsnü Mete Güneş, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Findeks İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya ve DİMES Genel Müdürü Ozan Diren'in katılımıyla düzenlendi.

"Önemli olan işin ne olduğu değil, iş modelinin dijitalleşmesi"

Hüsnü Mete Güneş, toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojik iş fikri olan girişimcileri ve erken aşama girişimleri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek işlerini büyütmelerine ve ölçeklenmelerine katkı sağlamak üzere Workup Girişimcilik Programı'nın ana sponsorluğunu sürdürdüklerini anımsatarak, hem girişimcilere hem de KOBİ'lere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Uzun vadeli ilişki kurmak için en önemli unsurun dürüstlük olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra, özellikle genç ekiplerde daha sık karşılaştığımız sabırsızlık, hata payını artırabiliyor. Oysa bu sürecin temelinde öğrenme, dinleme ve tavsiyeyi alıp onu aksiyona geçirmek yer alıyor. Yine bu kapsamda fikre aşık olma durumu nedeniyle herhangi bir öneri karşısında direnç görülebiliyor. Fikir çok doğru olsa bile bunun piyasada bir karşılığı yoksa veya kullanıcıların bir problemini çözmüyorsa bir değeri kalmıyor. Son olarak geleneksel iş yapanların dahi dijitalleşmeye karşı koymamaları şart çünkü günümüzde önemli olan işin ne olduğu değil, mevcut iş modellerinin dijitalleşmesi."

"KOBİ'ler ödemelerini finansal risk yönetimi yaparak planlamalı"

Koray Kaya ise ekonominin pandemi döneminde de sağlıklı ilerlemesi için belirli tedbirlerin alınarak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Burada KOBİ'lere de önemli roller düşüyor. KOBİ'lerin alacak risklerini düzenli takip ederek kontrol altında tutabilmeleri, gelecekte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebilmek adına finansal risk yönetimlerini yaparak ödemelerini de bu doğrultuda planlayabilmeleri son derece önemlidir. Reel sektör oyuncuları ve KOBİ'ler alacak riskini doğru yönetebilmek ve finansal risk yönetimlerini kontrol edebilmek için dijital olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlere Findeks platformu üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabilir." diye konuştu.

"İşletmeler veri analizine ve siber güvenliğe odaklanmalı"

Ozan Diren de dijitalleşmenin kurumsal kaynak yönetiminden siber saldırılara uzanan çok geniş kapsamlı bir konu olduğunu dile getirdi.

Diren, "Günümüzde dijitalleşme, kağıt kalemle yapılan işleri bilgisayarla yapmanın çok ötesine geçti. Artık sadece yazar kasa kullanılan değil, müşterinin yazar kasasıyla iletişime geçen sistemlerin olduğu bir çağdayız. Dolayısıyla KOBİ'lerin faaliyet gösterdikleri alanın gereklilikleri doğrultusunda dönüşüme uyum sağlamaları gerekiyor. Bu süreçte işletmeler, özellikle veri analizi ve siber güvenlik konusuna odaklanmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'lere özel ücretsiz etkinlikler

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, 2018 yılında hayata geçirilen ve iki yılda dokuz kentte üç bin KOBİ'ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, pandemi dolayısıyla mayıs ayından bu yana çevrim içi platformda sürdürülüyor.

TÜRKONFED ve İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında devam eden 2020 programı kapsamında Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) de hizmetlerini ücretsiz sunduğu etkinliklere katılım gösteren liderler, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor. Dijital Anadolu Projesi, önümüzdeki dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek.

Koray Kaya, İş Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 10:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital liderlerden KOBİ'lere 'yeni normal' tavsiyeleri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp "Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor         
13:31
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti         
13:22
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu         
13:08
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı         
12:57
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar         
10:55
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum         
08:45
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm         
22:03
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 16:53:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital liderlerden KOBİ'lere "yeni normal" tavsiyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei