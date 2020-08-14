Dijital liderlerden KOBİ'lere "yeni normal" tavsiyeleri - Son Dakika

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ile KOBİ'leri altıncı kez çevrim içi platformda bir araya getirdi.

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, çevrim içi platformda KOBİ'ler ile buluşmayı sürdürüyor. Etkinlik serisinin altıncısı, Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü Hüsnü Mete Güneş, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Findeks İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya ve DİMES Genel Müdürü Ozan Diren'in katılımıyla düzenlendi.

"Önemli olan işin ne olduğu değil, iş modelinin dijitalleşmesi"

Hüsnü Mete Güneş, toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojik iş fikri olan girişimcileri ve erken aşama girişimleri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek işlerini büyütmelerine ve ölçeklenmelerine katkı sağlamak üzere Workup Girişimcilik Programı'nın ana sponsorluğunu sürdürdüklerini anımsatarak, hem girişimcilere hem de KOBİ'lere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Uzun vadeli ilişki kurmak için en önemli unsurun dürüstlük olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra, özellikle genç ekiplerde daha sık karşılaştığımız sabırsızlık, hata payını artırabiliyor. Oysa bu sürecin temelinde öğrenme, dinleme ve tavsiyeyi alıp onu aksiyona geçirmek yer alıyor. Yine bu kapsamda fikre aşık olma durumu nedeniyle herhangi bir öneri karşısında direnç görülebiliyor. Fikir çok doğru olsa bile bunun piyasada bir karşılığı yoksa veya kullanıcıların bir problemini çözmüyorsa bir değeri kalmıyor. Son olarak geleneksel iş yapanların dahi dijitalleşmeye karşı koymamaları şart çünkü günümüzde önemli olan işin ne olduğu değil, mevcut iş modellerinin dijitalleşmesi."

"KOBİ'ler ödemelerini finansal risk yönetimi yaparak planlamalı"

Koray Kaya ise ekonominin pandemi döneminde de sağlıklı ilerlemesi için belirli tedbirlerin alınarak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Burada KOBİ'lere de önemli roller düşüyor. KOBİ'lerin alacak risklerini düzenli takip ederek kontrol altında tutabilmeleri, gelecekte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebilmek adına finansal risk yönetimlerini yaparak ödemelerini de bu doğrultuda planlayabilmeleri son derece önemlidir. Reel sektör oyuncuları ve KOBİ'ler alacak riskini doğru yönetebilmek ve finansal risk yönetimlerini kontrol edebilmek için dijital olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlere Findeks platformu üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabilir." diye konuştu.

"İşletmeler veri analizine ve siber güvenliğe odaklanmalı"

Ozan Diren de dijitalleşmenin kurumsal kaynak yönetiminden siber saldırılara uzanan çok geniş kapsamlı bir konu olduğunu dile getirdi.

Diren, "Günümüzde dijitalleşme, kağıt kalemle yapılan işleri bilgisayarla yapmanın çok ötesine geçti. Artık sadece yazar kasa kullanılan değil, müşterinin yazar kasasıyla iletişime geçen sistemlerin olduğu bir çağdayız. Dolayısıyla KOBİ'lerin faaliyet gösterdikleri alanın gereklilikleri doğrultusunda dönüşüme uyum sağlamaları gerekiyor. Bu süreçte işletmeler, özellikle veri analizi ve siber güvenlik konusuna odaklanmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'lere özel ücretsiz etkinlikler

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, 2018 yılında hayata geçirilen ve iki yılda dokuz kentte üç bin KOBİ'ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, pandemi dolayısıyla mayıs ayından bu yana çevrim içi platformda sürdürülüyor.

TÜRKONFED ve İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında devam eden 2020 programı kapsamında Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) de hizmetlerini ücretsiz sunduğu etkinliklere katılım gösteren liderler, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor. Dijital Anadolu Projesi, önümüzdeki dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek.