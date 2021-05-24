Dijital Mecralar Komisyonu, toplantıda sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, geçen perşembe düzenlediği toplantısında sosyal medya mecralarını masaya yatırdı. Toplantıda çektiği videolarla kısa süre içerisinde tanınan ve milyonlarca takipçisi olan Enes Batur hakkında da konuşuldu.

"ÇOCUKLAR DELİ GİBİ ENES BATUR İZLİYOR, ONU DİNLEMEMİZ LAZIM"

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, VKontakte, YouTube, Dailymotion, LinkedIn, Spotify, Netflix, Amazon Prime Türkiye'de temsilciliklerini açılmasıyla ilgili konuşulan toplantıda söz hakkı alan Burak Erbay, "Mesela YouTube'de bir Türk genci, Enes Batur, biliyorsunuz belki Başkanım, bu kişinin 15 milyon takipçisi var" diyerek Batur'un dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Erbay, "Evet, dünyanın bildiği bir kişi. Onu muhatap alıp buraya belki davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum yani dinlememiz lazım. Yani nasıl bakıyor, nedir, ne düşünüyor? Çünkü milyonlarca genci etkiliyor, bizim çocuk, herkes oturup 5-6 yaşında çocuklarımız deli gibi onu izliyorlar. Onu izlediğimizi, onun farkında olduğumuzu ona hissettirmemiz lazım belki de. Devlet organizasyonu diyorum ya yani çekinmememiz lazım çünkü bir realite. Onun bakış açısını yakalayabilmek açısından, işte bu gidişatı, hayatı yakalamaktan kastım bu" dedi.