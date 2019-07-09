'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak
1 saat önce
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek.
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:52
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