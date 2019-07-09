Son Dakika Haberleri: 'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak
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'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak

1 saat önce

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek.

'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:52 
Ekonomi
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