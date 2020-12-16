'Dijital Miras' kavramının önü açıldı - Son Dakika

'Dijital Miras' kavramının önü açıldı

16.12.2020 11:02
'Dijital Miras' kavramının önü açıldı, System.String[]

Denizli'de trafik kazasında ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için mahkemeye başvuran kişi, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' yönündeki karar üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

Denizli'de trafik kazasında ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için mahkemeye başvuran kişi, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' yönündeki karar üzerine hukuk mücadelesi başlattı. İstinaf Mahkemesi, dijital hesap ve verilerin miras kabul edilmesine hükmetti.

Eşini bir süre önce trafik kazasında kaybeden M.T., Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesine avukatı Yusuf Enes Arslan tarafından verdiği dilekçede, eşine ait Apple marka cep telefonunun iCloud hesabındaki fotoğraf, video, ses kayıtları, medya dosyaları ile maillere ulaşmak için eşinin terekesinin tespitini, iCloud kimliğinin miras kabul edilerek, hesaba ulaşması için karar verilmesini talep etti. Mahkeme ise bu talebi "özel hayatın gizliliğini ihlal" diyerek reddetti.

Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan M.T., Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine verdiği dilekçede "Eşim, 13 Temmuz 2019'da vefat etti. Geride mirasçı olarak ben ve çocuğumuz kaldı. Eşimin ölümü sonrası GSM hattı kapatıldı. Telefonundaki fotoğraf, video, ses kayıtları, dokümanlar, notlar, mailler iCloud hesabındaydı. Eşimin iCloud hesabına erişebilmek için şifresini bilmem gerekiyor. Bu hesap vasıtası ile kontrol edilen e-ticaret sitesi hesabı, e-hediye çekleri ve kuponları vardı. Apple firması mahkeme kararıyla erişim izni verileceğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Emsal karar oldu

Mahkeme eşi vefat eden M.T'nin talebini yerinde bularak, dosyayı yerel mahkemeye kararın yenilenmesi yönünde gönderdi. Düne kadar mülkiyet kavramının menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ile bir kısım sınırlı ayni haklar etrafında şekillendiğinin belirtildiği kararda "Dijital mal varlığı inkar edilemez bir gerçeklik. Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı dijital sistemler var. Yine reklam gelirleri sağlayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttığı, YouTube ve benzeri dijital platformlarda reklam geliri ve ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar oluşturulduğu bir ortamda, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamakta" denilerek dijital hesapların miras kalmasın yönünde emsal bir karara imza attı.

Dijital Miras kavramının önü açıldı

M.T. adına adli süreci takip eden avukat Yusuf Enes Arslan, kararın bir emsal teşkil edeceğini belirterek; "Video, fotoğraf, e-ticaret kullanıcı hesapları, alan adları, online oyun karakterleri, ücretli üyelikler, kripto para cüzdanları, reklam geliri elde edilen sosyal medya hesapları gibi bir çok dijital öge günümüzde maddi değer taşımaktadır. Bu nedenle dijital mal varlıklarının da murisin terekesinde yer alması gerekir. Bu yönüyle Bölge Adliye Mahkemesi oldukça önemli bir karara imza attı. Türkiye'de ilk olan bu kararla birlikte Dijital Miras kavramının önü açılmış oldu" dedi.

Dijital miras konusunda Türk Hukuku başta olmak üzere bütün dünyada bu tip teknolojik gelişmelere karşı yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğuna vurgu tapan Arslan, şöyle konuştu: "Özel hayatın gizliliği hakkı kişinin maddi ve manevi gelişimini koruyan bir hak olması sebebiyle önemlidir. Ancak bu vasfını yitirmiş bir hakkın olamayacağı, dolayısıyla da salt hayatını kaybetmiş kişilere yönelik dijital mal varlığına erişim elde edilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecektir." - DENİZLİ

'Dijital Miras' kavramının önü açıldı
'Dijital Miras' kavramının önü açıldı

Denizli, Medya, Video, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dijital Miras' kavramının önü açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa         
10:24
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor         
08:57
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor         
08:10
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dijital Miras' kavramının önü açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei