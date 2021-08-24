Dijital mülakat yapacaklara tavsiyeler; bu kurallar mülakat sonucunu etkiliyor - Son Dakika

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovıd-19 salgını pek çok sektörde dönüşüme neden olduğu gibi insan kaynakları alanında köklü değişimlere neden oldu. İnsan kaynaklarındaki dönüşümün ise en çok dijital mülakatlarda hissedildiği kaydedildi. İnsan kaynakları yöneticisi Ali Rıza Esmen dijital iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.

Ulusal ve uluslararası şirketlerde iş görüşmelerinin büyük oranda dijital kanallar vasıtasıyla yapılmaya başlandığını ifade eden EUAS International, Petkim, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de insan kaynaklarında yöneticilik yapmış olan Ali Rıza Esmen, mekandan bağımsız gerçekleşen dijital mülakatların kendine has kuralları olduğunu belirtti.

"BAZI POZİSYONLARDA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR"

Dikkat edilmesi gereken kuralların mülakat sonucunu etkileyebildiğini aktaran Ali Rıza Esmen, video yoluyla yapılan görüşmelerin İK yöneticilerine büyük kolaylık sağladığını fakat bu durumun birtakım zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi. Bu konudaki avantaj ve dezavantajlar hakkında bilgi veren Esmen, "Kurum içinde bir pozisyon açığı oluştuğunda İK profesyonelleri olarak öncelikle o pozisyonun ihtiyaçları detaylı bir şekilde ele alınır. Hem işin gereği olan mesleki bilgiye dair ihtiyaçlar sıralanır hem de bu pozisyonda olacak personelin kişisel özellikleri belirlenir. Mesleki yeterlilik öncelik olsa da bazı pozisyonlarda kişilik özellikleri daha da öne çıkar. Bu nedenle bir işe başvurmadan önce ilanı iyi incelemeli ve mülakat esnasında hangi özelliklerinizi öne çıkarmanız gerektiğini iyi tahlil etmelisiniz. Video yoluyla yapılan dijital mülakatlarda da aynı kural geçerli. Fakat arada bir ekranın olması karşılıklı iletişimi bir parça sekteye uğrattığı da bir gerçek. Görüşmeyi yapan İK profesyonelinin karşısındaki kişinin beden dilini bütünüyle görememesi önemli bir konu. Bu nedenle bir kurumla dijital mülakat yapacaklara öncelikli tavsiyem, kurduğunuz her cümlenin hem mesleki bilgi hem kişilik özellikleri anlamında sizi doğru bir şekilde yansıtıyor olması" diye konuştu.

DİJİTAL MÜLAKATTA TEKNİK DETAYLARA DİKKAT

Video mülakatların ortaya çıkmasıyla İK görüşmelerinde görüntü, ışık ve ses kalitesi gibi yeni bir maddenin de önemli olduğunu söyleyen Ali Rıza Esmen sözlerine şu şekilde devam etti:

"Görüşme öncesinde teknik yeterliliği denemekte her zaman fayda var. Siz kendinizi çok iyi ifade etseniz de yanlış bir kamera açısı veya yanlış bir ışık sizinle ilgili algıyı etkileyecektir. Benzer şekilde kameranın konumu da size dair bir fikir verir; kameranın başınızın tepe noktasıyla aynı hizada olması sizi daha güçlü ve kendinden daha emin gösterir. Arka planınızın karışık olmaması, bulunduğunuz mekanda gürültü olmaması, kameraya bakarak konuşmak gibi incelikler de sizi rakiplerinizden ayrıştıracaktır."