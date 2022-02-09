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Dijital müzik platformu fizy'de en çok dinlenenler açıklandı - Son Dakika

Dijital müzik platformu fizy'de en çok dinlenenler açıklandı

09.02.2022 12:03
Dijital müzik platformu fizy'de en çok dinlenenler açıklandı

Dijital müzik platformu fizy, yeni yılın ilk ayının en çok dinlenen isimlerini açıkladı.

Dijital müzik platformu fizy, yeni yılın ilk ayının en çok dinlenen isimlerini açıkladı. Ocak ayında fizy'de en fazla dinlenen içeriklerin başında Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem'in 'Salıncak', Cem Adrian & Mark Eliyahu'nun 'Kül', Uzi'nin 'Paparazzi' şarkıları geldi. Müzikseverlerin ocak ayında en fazla paylaştığı şarkılar arasında ise Mahsun Kırmızıgül'ün 'Hoş Geldin' ve 'Canın Sağolsun'u yer aldı.

Ocak ayında fizy'de en fazla dinlenen ve beğenilen parçalar arasında Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem'in 'Salıncak'ı, Cem Adrian & Mark Eliyahu'nun 'Kül'ü, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un Ebru Yaşar ile seslendirdiği 'İçime Ata Ata'sı, ve İkilem'in 'Bu Saatten Sonra'sı yer aldı. INNA'nın 'UP', Edis'in 'Arıyorum', Oğuzhan Koç'un 'Aşkın Mevsimi' ve Uzi'nin 'Paparazzi' isimli şarkıları da Ocak'ın en çok dinlenen listelerine girdi.

EN ÇOK PAYLAŞILAN ŞARKILAR

En çok paylaşılan şarkılar arasında Sinan Akçıl'ın Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le seslendirdiği 'Durum Çok Acil', Mahsun Kırmızıgül'ün 'Canın Sağolsun' ve 'Hoş Geldin', Yüzyüzeyken Konuşuruz'un 'Dinle Beni Bi' ve 'Sen Varsın Diye' şarkıları yer aldı. Tuğçe Kandemir'in 'Saçlarıma Yıldız Takana' şarkısı da en çok paylaşılan parçalardan oldu.

Ocak ayında en fazla dinlenen isimler Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Edis, Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, Uzi, Cem Adrian, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç oldu.

RAP YENİ YILDA ZİRVEDE

fizy'de ocak ayında en çok dinlenen tür rap oldu. Rap tarzı sırasıyla 'Pop', 'Best Of', 'Klasik Müzik', 'Arabesk', 'Rock' ve 'Alternative' takip etti.

En çok tercih edilenler platform listeleri ise şöyle sıralandı: 'Yepyeni', '2021 Top 50 Yerli', 'Parti 2021', 'fizy Pop', 'Arkada Çalsın', 'fizy Rap', 'Günün Listesi', '90'lara Dönüş'

Ocak'ta fizy'yi en çok dinleyen şehir İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep takip etti.


Dijital müzik platformu fizy'de en çok dinlenenler açıklandı
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Mahsun Kırmızıgül, Ocak, Fizy, Uzi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dijital müzik platformu fizy'de en çok dinlenenler açıklandı - Son Dakika


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