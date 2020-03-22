Dijital nesnelerle fazla temas iş kazalarına davetiye çıkartıyor - Son Dakika
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Dijital nesnelerle fazla temas iş kazalarına davetiye çıkartıyor

6 saat önce

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Gaziantep ve Kayseri'de yaptıkları araştırmanın, dijital nesnelerle 3 saat ve üzerinde temas halinde olan fabrika işçilerinde performans düşüklüğü ve dikkat eksikliği sorunlarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Gaziantep ve Kayseri'de yaptıkları araştırmanın, dijital nesnelerle 3 saat ve üzerinde temas halinde olan fabrika işçilerinde performans düşüklüğü ve dikkat eksikliği sorunlarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Dilci, AA muhabirine, dijital yaşam kültürü ve dijital nesnelerle temasın hayatın her alanında olduğunu söyledi.

Dijital nesnelere temasın günlük yaşama etkileriyle ilgili dünyanın değişik yerlerinde de çalışmalar yapıldığını belirten Dilci, çalışmalara göre belirli bir oranda performans düşüklüğü yaşandığını, insan ilişkilerine, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkisi yönünde sonuçlar alındığının görüldüğünü ifade etti.

Araştırma Gaziantep ve Kayseri'de 842 fabrika işçisi üzerinde yapıldı

Türkiye'de de bu yönde bir çalışma yaptıklarını aktaran Dilci, Kayseri'de 472, Gaziantep'de 370 olmak üzere 842 fabrika işçisinin dijital nesnelerle temasını, bağımlılıkla ilgili tespit ve tedaviye dönük bilgiler veren dijitanaliz tekniğiyle araştırdıklarını söyledi.

Random (rastgele) yöntemiyle belirledikleri fabrika işçileri üzerinde yapılan araştırma hakkında bilgi veren Dilci, şunları kaydetti:

"Çalışma sonucuna göre, günlük akşam evinde ya da dinlenme saatinde 3 saatin üzerinde dijital nesnelere temas eden işçilerimizin yüzde 27,9'u performans düşüklüğü yaşamaktadırlar. Yani üretim adına kendilerini üretkenlik noktasında yetersiz hissetmektedirler. Bu anlamda yüzde 19,6 oranında işçimiz de dürtüsel bozukluk dediğimiz, yerinde duramamak şeklinde aceleci davranıyorlar. Yine işçilerimizin yüzde 37,2'si ciddi anlamda sağlıksız iletişim kuruyor. Yani jest ve beden dili olarak mimiklerde sağlıklı ve amacına uygun bir temas söz konusu değil. Gergin, öfkeli ya da 'meşguliyetimi neden bozuyorsunuz' ibarelerinde davranımlara yöneldiklerini görüyoruz."

"Dijital nesnelerle fazla temas, dikkat eksikliğine neden oluyor"

Dilci, dijital nesnelerle fazla temas süresinin normal yaşantıda davranım ve iletişim bozukluğuna sebebiyet verdiğini vurguladı.

İş kazalarının yüzde 82'sinin dikkat eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Dilci, "Bu yönde yapılan çalışmalarda da dijital nesnelerle temas bilinç bulanıklığı ve uyku bozukluğunun arkasından gündelik iş hayatı esnasında da bir dikkat eksikliğine neden olmaktadır. Dikkat eksikliği yaşayan kişiler yüzde 13,2 oranında ama bu ciddi bir oran." dedi.

Gerek yaşam kalitesi gerekse üretim odaklı performans ve çalışma ortamı iklimi adına işçilerin yüzde 25'inde iş memnuniyetsizliği ve verim düşüklüğüne bağlı olumsuz bir durumla karşı karşıya olunduğunu aktaran Dilci, İsveç'te bu oranın yüzde 33 seviyesinde olduğunu dile getirdi.

"Dijital bağımlılık iş gücü verimini düşürmektedir"

Özellikle riskli iş grubunda çalışanlara çeşitli uyarılarda da bulunan Dilci, "Dijital bağımlılık ya da dijital nesneleri kullanım bozukluğu iş gücü verimini düşürmektedir. Yine dikkat eksikliğine bağlı iş kazaları ve iş ortamında üretilen ürünlerin niteliği ve kalitesine bir şekilde yansıyor." diye konuştu.

Dijital nesnelerle fazla temas iş kazalarına davetiye çıkartıyor

Gaziantep, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:21 Kaynak: AA

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