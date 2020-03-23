Dijital öğrenme platformu ile uzaktan eğitime başladılar - Son Dakika
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Dijital öğrenme platformu ile uzaktan eğitime başladılar

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Mart'ta tatil edilmesinin ve online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından, Uğur Okulları, 2 yıldır kullanılan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi 'Metodbox' üzerinden ilk online derslere başladı.

Dijital öğrenme platformu ile uzaktan eğitime başladılar, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Mart'ta tatil edilmesinin ve online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından, Uğur Okulları, 2 yıldır kullanılan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi 'Metodbox' üzerinden ilk online derslere başladı. Okuldan yapılan açıklamada, anlatımlı ders videoları, deneme sınavları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama, duyuru ve takip gibi birçok farklı alanda hem öğrenci hem öğretmen hem de velilerin kullanımına sunulan Metodbox ile Uğur Okullarının eğitime teknolojik desteğini sürdürdüğü duyuruldu.

Uzaktan eğitim sistemini uzun yıllardır uygulayan ve bu yönde birikimlerinin olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu sistemin Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı dijitalleşme ve eğitimde teknolojinin kullanılması çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Uğur Okulları olarak 2 yıl önce geliştirdikleri ve kullanmakta oldukları 'Metodbox' platformundan online eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Kulaberoğlu, "Bu platform öğrencinin hedefini belirleyip hedefine ulaşmak için takip etmesi gereken basamakların belirlenmesi ve bu basamaklar içerisinde süreci izlemekten tutun öğretmenin öğrenciye etüt tamamlama, ödev verme, video izleyebilmesi ve soru çözebilmesi ile cevap videolarının seyredilebilmesi için birçok özelliği olan bir uygulama. Biz bu uygulama üzerinden  devletimizin online eğitime devam edilsin şeklindeki kararına paralel olarak bugünden itibaren derslerimize sistemimiz üzerinden devam etmeye başladık" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE İLK ONLİNE DENEME SINAVIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Metodbox altyapısının uzaktan eğitimde fark yarattığını ve tüm öğrencilere ücretsiz olarak sağlandığına da değinen Nevzat Kulaberoğlu sistem üzerinden ilk online deneme sınavlarını Türkiye genelinde 21 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin sisteme yüklenen uzaktan eğitim takvimlerine göre derslerini uzaktan alabileceklerini aktaran Kulaberoğlu, "Eğitim öğretimimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm bunların yanında, uzaktan eğitim programımızı hazırlayan deneyimli akademik kadromuz, ayrıca bu zamanı verimli değerlendirebilmek adına 200'den fazla öneriyi de öğrencilerimiz için derleyerek evlere ulaştırdı. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız" diye konuştu.

"2020-2021 DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÜCRETSİZ"

Nevzat Kulaberoğlu ayrıca Metodbox'ın, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Uğur Okullarına yeni kaydolan tüm öğrencilerin de ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu dile getirdi. Kulaberoğlu, "Yeni dönemde Uğurlu olacak öğrencilerin de sistemden faydalanmaları için adım attık, uzaktan eğitim süresince Metodbox ile tüm Uğurlu öğrencilerin yakınında olacağız" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:04 Kaynak: DHA

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