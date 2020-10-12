ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle "Dijital Öğretmenler" projesi başlıyor - Son Dakika

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle "Dijital Öğretmenler" projesi başlıyor

12.10.2020 11:16
ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle

ING Türkiye, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) desteğiyle ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik "Dijital Öğretmenler" projesi hayata geçiriliyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) desteğiyle ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik "Dijital Öğretmenler" projesi hayata geçiriliyor.

ING Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul–ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefleyen proje ile Ekim 2020-Ocak 2021 döneminde 10 ilden bin öğretmene ulaşılacak.

İlkbahardan itibaren aynı kapsamda devam etmesi planlanan proje ile ODTÜ'lü akademisyenler tarafından hazırlanan ve dijital vatandaşlıktan yaratıcı düşünmeye uzanan kapsamlı eğitim içerikleri öğretmenlere aktarılacak.

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan mutluyuz"

Açıkalamada değerlendirmelerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları kaydetti:

"ING Türkiye olarak stratejimizin omurgasını oluşturan dijitalleşmeyi temel alan, odağında da öğretmenlerin olduğu bir projeyi hayata geçirmek istedik. Bu doğrultuda öğretmenlerle yaptığımız atölye çalışmalarında, kendilerini en fazla geliştirmek istedikleri alanın, öğrencileriyle daha etkili iletişim kurabilmek ve dijital araçları kullanarak verdikleri eğitimin etkinliğini artırmak amacıyla dijital okuryazarlık olduğunu gördük."

Dijitalleşmenin, ING'nin stratejisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gökgöz, şu şekilde devam etti:

"Dijitalleşme alanında öncü kuruluşlardan biriyiz. Dolayısıyla öğretmenlerin bu talepleri karşısında hemen harekete geçtik. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi de dijital teknolojilerin öğretmenler ve öğrenciler için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Öğretmenlerin eşit dijital becerilere sahip olması hedefini destekleyen ve dijital okuryazarlık alanında hayata geçirilen bu projede değerli paydaşlarımız ve destekçimizle beraber yer alarak, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

"Teknoloji üreten ve geliştiren nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Bireyi daha inovatif düşünebilen ve teknolojiyi üretim süreçlerinde daha etkin kullanabilen bir hale getirmeyi hedefleyen becerilerin eğitim ile kazanıldığına dikkati çeken Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz proje, öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirirken, birçok öğrencinin dijital becerilerinin de erken bir dönemde geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını değiştirdiği ve yeniden şekillendirdiği bu dönemde Türkiye'nin dijitalleşmesine değerli bir katkı koyarken aynı zamanda teknolojinin sadece kullanıcısı değil, üreticisi ve geliştiricisi olacak nesilleri de yetiştirmeyi hedefliyoruz."

"Öğretmen, öğrenci ve velileri dijital becerilerle donatmalıyız"

ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma-Uygulama Merkezi ve ODTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dijital teknolojilerin eğitim öğretim süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılabilmesi öğretmenlerin, öğrencilerin ve hatta velilerin çağdaş dijital becerilerle donatılması ile mümkündür. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk da bu konunun önemine dikkat çekmekte, her öğretmenin dijital teknolojileri kullanabilir olmasını hedeflediklerini belirtmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlayıp geliştirdiğimiz bu eğitimler ile öğretmenlerin dijital teknolojileri eğitim-öğretim süreçlerinde etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına destek olmayı hedefliyoruz. ODTÜ olarak araştırma ve eğitim alanındaki mükemmeliyetimizi, gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz."

"Eğitimin geleceği dijital okuryazarlık becerileri kazanımında saklı"

İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek ise, "Eğitimin geleceği teknolojide, bu teknolojilerin etkin ve verimli kullanımı ise dijital becerilerin kazanımında saklıdır. Geleceğimizi yönlendiren öğretmenlerimizin dijital bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlayan bu proje, başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimizin etkileşim halinde bulunduğu tüm taraflara teknolojik beceriler kazandıracak. Eğitimin ilk basamağını temsil eden ilkokul öğretmenlerimiz, hiç şüphesiz eğitimin dijital dönüşümünde de temel öğretici adaylarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet okullarında ilkokul ve ortaokul kategorisindeki öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini artırmaya yönelik "Dijital Öğretmenler" projesi kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Aydın, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Samsun olmak üzere toplam 10 ilden bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Proje ile dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme, değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri öğretmenlere aktarılacak. Bu eğitimleri alan öğretmenlerin de yaklaşık 30 bin civarında öğrenci ile temas ederek dijital okuryazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Başvuru süreci başladı

Proje kapsamında 750 sınıf öğretmeni ile 250 branş öğretmenine eğitim verilmesi hedefleniyor. Projeye MEB'e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 22 Ekim 2020 tarihine kadar "https://form.jotform.com/202531295761959" adresi üzerinden başvurabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle Dijital Öğretmenler projesi başlıyor

Habitat Derneği, Türkiye, Atama, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle 'Dijital Öğretmenler' projesi başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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