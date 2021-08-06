Dijital Öğretmenler Projesi'nin yeni dönem başvuruları başladı

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile hayata geçirilen, dijitalleşen dünyada ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitimin her alanında faydalanabileceği dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini amaçlayan ödüllü Dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim dönemi başvuruları başladı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 6 Ağustos-13 Eylül'de Dijital Öğretmenler web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Şu ana kadar 2000 öğretmene eğitim verilen proje kapsamında, yeni dönemde 15 ilden yeni 1.000 öğretmene daha ulaşılacak.

Projenin ilk aşamasında öğretmenler çevrim içi canlı ve video dersleri ile kapsamlı bir eğitim alırken, ikinci aşamada belirlenecek 100 öğretmene ileri seviye sanal gerçeklik eğitimi verilecek.

Akademisyenlerden dijital platformda kapsamlı canlı dersler

İki bölümden oluşan eğitimlerin 8 hafta sürecek ilk bölümünde öğretmenler, dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri konularında çevrim içi canlı ve video derslere katılacak. Eğitimlerin ilk bölümünü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene ise ilk bölüme ek olarak, canlı ve video derslerinden oluşan sanal gerçeklik eğitimi verilecek. Eğitimlerin sonunda ise öğretmenlere katılım ve başarı sertifikaları verilecek.

Projeye, MEB'e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 13 Eylül 2021 tarihine kadar https://dijitalogretmenler.com/basvuru/ sitesi üzerinden başvurabilecek.

Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. Projeye başvuru alınacak iller ise şöyle sıralanıyor: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Van.