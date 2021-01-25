"Dijital Öğretmenler" projesine ulusal ve uluslararası 3 ödül

ING Türkiye'nin Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) desteğiyle hayata geçirilen Dijital Öğretmenler projesi, ulusal ve uluslararası ödüllerle taçlandırıldı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, proje, uluslararası Global Business Excellence Awards tarafından verilen "Üstün Topluluk Girişimi" ve "Üstün Eğitim Hizmeti" ödüllerine layık görüldü.

Öte yandan, Dijital Öğretmenler projesi, PSM dergisinin finans, teknoloji ve sigorta sektöründeki teknoloji odaklı inovatif projeleri öne çıkararak yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla düzenlediği PSM Awards 2020'de "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Geçen ekim ayında başlayan "Dijital Öğretmenler" projesi, öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri ve bu becerileri ilkokul–ortaokul öğrencilerine aktarmaları hedefliyor.

Projeye, Türkiye'nin 7 bölgesini kapsayacak şekilde 10 ilden 1.000 öğretmen katılırken, eğitimleri alan öğretmenlerin yaklaşık 30 bin öğrencinin dijital okuryazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Bulunduğu topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren bir kurum olma gayretiyle başta finansal okuryazarlık, teknoloji, cinsiyet eşitliği, spor ve sanat, eğitim ve sürdürülebilir iş konularında toplumsal yatırımlar gerçekleştiren ING Türkiye, tüm yatırımlarında olduğu gibi Dijital Öğretmenler projesinin de uzun soluklu olmasını hedefliyor.